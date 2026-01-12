Paulina Hennig-Kloska, posłanka Polski 2050 ubiegająca się o funkcję szefa tego ugrupowania, na antenie Radia ZET m.in. zdradziła, jaką widzi rolę dla Szymona Hołowni w partii już po jego ustąpieniu z funkcji przewodniczącego.
Już dziś okaże się, czy nowym szefem Polski 2050 zostanie Paulina Hennig-Kloska, czy też katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jeśli wygra ta pierwsza, to co dalej będzie z Szymonem Hołownią, ustępującym z funkcji przewodniczącego partii?
Wierzę, że Hołownia nie powiedział w polityce ostatniego słowa. Mam z nim bardzo dobre relacje i na pewno będziemy blisko współpracować, jeśli stanę na czele Polski 2050. Nie wyraził poparcia przed pierwszą turą i spodziewam się, że nie wyrazi przed drugą
— powiedziała Paulina Hennig-Kloska.
To bardzo ważna osoba dla naszego ugrupowania. Ustaliliśmy w zarządzie, że trzeba będzie wprowadzić w statucie dla niego honorową funkcję założycielską
— oceniła posłanka Polski 2050.
Bardzo nam zależy, by Szymon Hołownia dalej czuł się komfortowo w tym ugrupowaniu
— zaznaczyła.
Samodzielny start Polski 2050
W jakiej formule Polska 2050 powinna pójść do wyborów?
Absolutnie dziś podstawowy scenariusz wyborczy to samodzielny start w wyborach Polski 2050, alternatywnie budowanie trzeciej drogi
— powiedziała posłanka Polski 2050.
Hennig-Kloska oceniła, że bez dobrego wyniku wyborczego Polski 2050 obecna Koalicja 13 grudnia ma niewielkie szanse na utrzymanie władzy.
Po to wystartowałam i biję się o przywództwo w Polsce 2050, żeby odbudować nasze ugrupowanie, bo uważam, że bez niego ciężko będzie uzyskać taki wynik, żeby demokratyczny rząd kontynuował swoją pracę
— mówiła.
Zmiany klimatyczne
Podczas wywiadu minister klimatu i środowiska wypowiedziała się też na temat zmian klimatycznych. Mimo obecnej mroźnej zimy w Europie, dalej obstaje przy tym, że ma miejsce globalne ocieplenie.
Jeśli patrzymy w krótkim okresie – występują mroźne zimy i chłodne lata, ale jeśli weźmiemy całoroczną, średnią temperaturę, to Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem
— stwierdziła Hennig-Kloska.
Próba odrzucenia ETS2 przez Czechy
Minister klimatu i środowiska stwierdziła, że czeski rząd nie może przeprowadzić swojego planu odrzucenia unijnego systemu opłat za emisję ETS2.
Czesi nie mogą odrzucić ETS2. Myślę, że rząd zmieni zdanie, jak zapłaci za to surowe kary. To populistyczne podejście rządu w Czechach, który gra na emocjach obywateli, robi na tym kampanię, a na końcu zapłacą ogromne zobowiązania i kary i będą mieli postępowania w TSUE
— stwierdziła.
Narażanie obywateli na straty finansowe to jest grzech, na takie bezsensowne straty. Lepiej zrównoważyć systemem finansowym państwa opłaty, które będą wchodzić
— dodała.
Wybory w Polsce 2050
W II turze wyborów członkowie Polski 2050 wybiorą lidera ugrupowania; o stanowisko ubiegają się dwie minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.
W głosowaniu 10 stycznia w ramach I tury poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii. Wyniki II tury zostaną ogłoszone w poniedziałek po południu.
O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiegało się pięcioro jej członków. Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów; oddano 656 głosów.
Adam Stankiewicz/Radio Zet/X/PAP
