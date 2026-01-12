Prezes PiS Jarosław Kaczyński został dziś przesłuchany w charakterze świadka w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Chodziło o słowa na temat śmierci lidera Samoobrony Andrzeja Leppera, które Kaczyński wypowiedział w listopadzie ubiegłego roku w Kwidzynie. Była to odpowiedź na oskarżenia Sławomira Mentzena z Konfederacji, jakoby PiS przyczyniło się do śmierci Leppera..
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, wyjaśnił, że przesłuchanie odbyło się na mocy artykułu pozwalającego na gromadzenie dowodów w przypadku prawomocnego umorzenia postępowania.
Analiza zeznań świadka nie doprowadziła do podjęcia decyzji o podjęciu umorzonego prawomocnie śledztwa. Czynności ze świadkiem miały związek z jego publicznymi wypowiedziami z listopada 2025 roku odnoszącymi się do przyczyn śmierci Andrzeja Leppera
— powiedział prok. Skiba.
„Został zamordowany, bo chciał powiedzieć prawdę”
O Lepperze prezes PiS mówił w listopadzie ub.r. na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna. Kaczyński powiedział wówczas, że według niego „Lepper został zamordowany”.
Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego, że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę
— dodał Kaczyński.
W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem – odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.
Chodzi o nagranie, które Mentzen opublikował 29 lipca 2025 r.
Niestety, Kaczyński to jest prawdziwy gangster polityczny. (…) PiS jest dla Kaczyńskiego najważniejszy, najważniejsze jest to, żeby on dalej był prezesem PiS-u i wszystko inne nie ma znaczenia. Jest w stanie zniszczyć każdego, kto mu się sprzeciwi. Jest w stanie zniszczyć każdego swojego koalicjanta, który mu na to pozwoli. Pamiętacie jego poprzednich koalicjantów? Co się stało z Lepperem? Lepper najpierw stracił partię, wyleciał z polityki, a następnie zginął w niewyjaśnionych okolicznościach
— powiedział Mentzen w nagraniu opublikowanym w serwisie YouTube. W ten sposób próbował wytłumaczyć, dlaczego Konfederacja nie podpisze Deklaracji Polskiej.
Oprócz Andrzeja Leppera Mentzen wymienił Romana Giertycha, Jarosława Gowina i Zbigniewa Ziobrę, sugerując, że prezes PiS „niszczy” każdego z koalicjantów.
Żurek zapowiadał przesłuchanie prezesa PiS
Przesłuchania Kaczyńskiego w tej sprawie nie wykluczył minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
Albo to są bajki, albo pan Kaczyński wie coś, czego nie powiedział prokuraturze, a powinien to zrobić wiele lat wstecz
— mówił szef MS w listopadzie zeszłego roku na antenie Polsat News.
Mało tego, Żurek miał omawiać tę sprawę podczas spotkania z podającym się za prokuratora krajowego Dariuszem Kornelukiem.
Spotkamy się dziś z Prokuratorem Krajowym i zdecydujemy, czy nie wezwać Jarosława Kaczyńskiego na przesłuchanie ws. słów o śmierci Andrzeja Leppera
— stwierdził w programie „Graffiti”.
Próżno szukać w mediach doniesień o tym, żeby w sprawie wypowiedzi na temat śmierci lidera Samoobrony przesłuchano Sławomira Mentzena.
