Daniel Obajtek, europoseł PiS, odniósł się na platformie X do sytuacji w Grupie Orlen, a konkretnie do tego, jak wedle jego wiedzy wydawane są pieniądze na podwyższenie komfortu zarządu spółki. Biuro prasowe Orlenu zareagowało na wpis Obajtka, odpowiadając mu w dość kuriozalny sposób.
Tak wygląda Bizancjum w spółkach Grupy Orlen. W Orlen Paliwa zyski poszły około 30 procent w dół, z kolei 30 procent w górę wynagrodzenia tamtejszego zarządu (wzrost do ok. 80 tys. brutto dla prezesa)
— napisał na X Daniel Obajtek.
Były prezes Orlenu poinformował też o drogich samochodach, jakie miano zakupić dla zarządu Orlenu.
Gdyby tego było mało, to jeszcze po lepszym aucie dla zarządu spółki: dla prezesa Audi RS6, dla pozostałych członków S6. Za mojej prezesury standardem w Orlen Paliwa były Skody, 2-3 razy tańsze. To to jest właśnie przywracanie tego ładu korporacyjnego? Ciekawe
— zaznaczył Obajtek.
Reakcja Orlenu
Na powyższy wpis zareagowało biuro prasowe Orlenu. Zamieszczona odpowiedź przybrała jednak formę bardziej riposty działacza politycznego aniżeli profesjonalnego komunikatu polskiego koncernu paliwowego.
Nieprawda. Informujemy, że Prezes Zarządu ORLEN Paliwa ma do dyspozycji Audi A6, a Zarząd Skody Superb i VW Passaty. Zarobki Członków Zarządu są niższe niż za Pana kadencji, a sam Zarząd mniej liczny. Podobne bzdury pisze Pan w kontekście wyników spółki. To tyle, jeśli chodzi o wiarygodność. Próbuje Pan budować zasięgi publikując kłamstwa na temat spółki i obrzucając ją błotem
— odpowiedziało Obajtkowi biuro prasowe Orlenu.
Spór Obajtka z nowym kierownictwem Orlenu
Daniel Obajtek był prezesem Orlenu od lutego 2018 roku do lutego 2024 roku. Po przejęciu władzy przez Koalicję 13 grudnia Obajtek - obecnie europoseł PiS - stał się zażartym krytykiem działań nowych władz Orlenu, przede wszystkim z uwagi na coraz gorsze wyniki koncernu. W 2023 roku zysk netto Grupy Orlen wyniósł ponad 20,7 mld zł, a już w 2024 roku było to zaledwie 1,38 mld zł.
