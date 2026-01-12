„Postanowiłem wybrać walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Drogą do tego jest wolność słowa, możliwość posługiwania się faktami i wskazywania nadużyć, przestępstw, niegodziwości, który dopuszcza się Donald Tusk i jego ekipa” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Zbigniew Ziobro, poseł PiS, odnosząc się do uzyskania azylu politycznego na Węgrzech.
Gdybym dał się wpisać w scenariusz Donalda Tuska i dał się zamknąć, wówczas wylewano by na mnie każdego dnia wiadra pomyj, a ja nie mógłbym się do tego odnieść, wykazywać, na czym polegają kłamstwa, manipulacje, celowe zohydzanie mnie jako środka do tego, aby cały PiS niszczyć. Nie ulega wątpliwości, że tutaj chodzi nie tylko o mnie, tu chodzi o wynik przyszłych wyborów. Donald Tusk zaplanował sobie z Giertychem et consortes, całą tą przestępczą grupą, że realizując igrzyska polityczne przy pomocy zamykanych takich ludzi jak ja, (…) będzie mógł odwracać uwagę Polaków od wszystkich swoich nieudolności, błazeństw, nieudacznictwa, afer, złodziejstw, których jest mnóstwo
— mówił Zbigniew Ziobro.
Według polityka PiS rządzący chcą uzyskać możliwość szybkiego skazywania polityków opozycji.
Budują autostradę do tego, żeby doprowadzać do szybkich skazań politycznych tak, aby można było pochwalić się (…) wynikiem i do tego jestem im potrzebny
— zaznaczył. Przypomniał m.in. o zlikwidowaniu przez rządzących losowania sędziów w sprawach odwoławczych, a także o odwoływaniu prezesów sędziów ze złamaniem ustaw.
Uderzenie władzy w sędziego Łubowskiego
Zbigniew Ziobro skomentował sprawę wyłączenia sędziego Dariusza Łubowskiego od rozpoznania ponownego wniosku o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec posła PiS Marcina Romanowskiego. To właśnie ten sędzia nazwał działania obecnej władzy mianem kryptodyktatury.
To jest kolejny dowód, który dzień dzisiejszy przyniósł, że na niezawisły, niezależny wymiar sprawiedliwości w Polsce pod rządami Tuska i Żurka nie ma co liczyć. Sędzia, który był akceptowany przez tą władzę, nawet chwalony, przypomnę, że to ten sędzia, który odmówił wydania stronie niemieckiej obywatela Ukrainy w związku ze zniszczeniem gazociągu Nord Stream, chwalił go Żurek, chwalił go Tusk, byli zadowoleni, kiedy też podejmował decyzje ws. nadania ENA wobec decyzji o aresztowaniu pana ministra Romanowskiego, ale wtedy, kiedy on zapoznał się z całością akt, dokonał oceny tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce, także w zakresie drakońskiego łamania porządku prawnego na wielu etapach, jasno zajął stanowisko, uchylił decyzję, która była po myśli władzy i nazwał to, co się dzieje w Polsce kryptodyktaturą. To są bardzo mocne słowa, ale one opisują istotę rzeczy. Jeżeli minister sprawiedliwości na konferencji prasowej mówi, że on będzie świadomie łamał ustawy (…) i odwoływał prezesów sądów, co do których nie ma zaufania
— mówił Ziobro.
Dzisiejsza decyzja, to co zrealizował pan minister Żurek, czyli będzie szukał sędziego do skutku, aż znajdzie takiego, który wyda orzeczenie po myśli władzy (…), to jest najlepszy dowodem na to, że dzisiaj w polskim sądownictwie nie możemy liczyć na przestrzeganie podstawowych reguł niezależności i niezawisłości sędziowskiej, o jak sędzia jest niezawisły, to spotykają go szykany, hejt medialny wywoływany przez polityków partii rządzącej, jest odsuwany od wykonywania obowiązków tylko wtedy, gdy podejmuje decyzje nie po myśli władzy
— podkreślił.
To nie ma nic wspólnego z rozdzieleniem trzech władz, to nie ma nic wspólnego ze standardami państwa prawa, państwa demokratycznego, to jest mechanizm działania państw autorytarnych
— dodał.
„Podejmuję walkę i będę toczył bitwę z władzą”
Zbigniew Ziobro zadeklarował, że będąc na Węgrzech będzie prowadził walkę z obecną władzą.
Podejmuję walkę i będę toczył bitwę z tą zdemoralizowaną, przestępną władzą. Kiedyś przyłożę rękę do tego, żeby ponieśli surowa odpowiedzialność karną za wszystkie przestępstwa, które popełniają
— powiedział Ziobro.
Szefem zorganizowanej grupy przestępczej jest Donald Tusk. Krok po kroku w sposób świadomy popełniając czyny kryminalne, przejmuje obszary państwa, które są zarezerwowane albo dla instytucji niezależnych jak sądy, albo zachowane dla innych instytucji, w przypadku mediów publicznych byłą ustawa o mediach narodowych, która wskazywała, kto decyduje o strukturze właścicielskiej, on to wszystko złamał, pogwałcił i media przejął, to samo dzieje się we wszystkich innych obszarach działania państwa
— ocenił były szef MS.
tkwl/Telewizja wPolsce24
