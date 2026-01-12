Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już podjął inicjatywę, która ma w założeniu uderzyć w Zbigniewa Ziobrę, który otrzymał azyl polityczny i ochronę międzynarodową przez Węgry. Czarzasty wdrożył procedurę w sprawie ustalenia kwestii wynagrodzenia, najpewniej po to, by „ograniczyć uposażenie” posła Ziobry, czego Czarzasty nie ukrywał.
Marszałek w rozmowie z dziennikarzami w Sejmie zapowiedział, że po powrocie z wizyty w Berlinie, który jest planowany 14 stycznia, w oparciu o otrzymane ekspertyzy podejmie „wszystkie stosowne decyzje związane z ograniczeniem uposażenia pana (Zbigniewa) Ziobry”.
Nie uprzedzając faktów, raczej pójdzie to w tę stronę prawną, niż w inną
— dodał Czarzasty.
Złośliwe uwagi Czarzastego
Komentując przyznanie Ziobrze azylu, marszałek powiedział, że „nie będzie z tego kpił, ani nie będzie się z tego śmiał”.
Rozumiem, że jeżeli ktoś uważa, że może za to, co zrobił, spotkać go kara, to ucieka i się przed tym broni
— mówił.
Czy mi się to podoba? Nie. Czy go dopadnie sprawiedliwość? Tak
— podkreślił, zupełnie ignorując argumentację Ziobry i jego obrońcy mec. Bartosza Lewandowskiego na temat tego, że Ziobro nie może obecnie liczyć w Polsce na uczciwy proces m.in. ze względu na fakt, że prokuratura jest sterowana przez rządzących, a systewm losowania sędziów do rozpatrywania spraw został bezprawnie zniszczony przez Waldemara Żurka.
Azyl polityczny Zbigniewa Ziobry
Dziś jeden z obrońców Ziobry, mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech.
Ziobro jest jednym z podejrzanych w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa go o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.
