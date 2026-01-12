Walka w Polsce 2050 o władzę! Petru zdradził, co przekazał Hołownia ws. wyborów: "Pisał do nas różnego rodzaju SMS-y"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Ryszard Petru, poseł Polski 2050, na antenie TVN24 zdradził, co Szymon Hołownia napisał do członków Polski 2050 po pierwszej turze wyborów w tym ugrupowaniu. „Pisał do nas różnego rodzaju tam SMS-y, w dwóch takich listach” - przekazał Petru.

Ryszard Petru w I turze wyborów na szefa Polski 2050 zajął przedostatnie miejsce, zdobywając 95 głosów delegatów. W II turze wyborów zmierzą się Katarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-Kloska. W TVN24 Petru zdradził, jak na wynik głosowania zareagował ustępujący lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

Wczoraj napisał wprost, że nie będzie żadnej z tych dwóch popierał i chciałby, żeby to się skleiło po wyborach

— przekazał Ryszard Petru.

Nie pamiętam całej treści i nie chciałbym wprowadzać w błąd

— zastrzegł, podkreślił jednak, jaki był sens wiadomości Hołowni.

Nie popiera żadnej z nich”

Dokładnie taki, że nie popiera żadnej z nich. W związku z tym daje nam wybór i oczekuje połączenia, że tak powiem, obu tych

— mówił były lider Nowoczesnej.

Ryszard Petru nie ukrywał, że jest przeciwnikiem Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz i zadeklarował, że sam zagłosuje na Paulinę Hennig-Kloskę w II turze wyborów w Polsce 2050.

Przez ostatni rok pani Katarzyna Pełczyńska kierowała partią. Szymon Hołownia był zajęty kampanią wyborczą i każdy wewnątrz ugrupowania to wie. W związku z tym miała narzędzia do poprawy wyniku. Nie udało się. Generalnie powiem tak, jeżeli ona by wygrała, będzie dokładnie tak, jak było dotychczas

— ocenił Petru.

Jednocześnie Petru oskarżył Paulinę Hennig-Kloskę o to, że ta… zabrała mu wyborców.

Na ostatniej prostej byłem trochę zły na Paulinę Hennig-Kloskę że zabrała mi wyborców. (…) Jednocześnie przyjmuję to, miała pewne prawo do tego, dlatego popieram ją w tej drugiej turze, bo jednak ma ten element gospodarczy bardzo ważny, podkreślała to zawsze

— mówił poseł.

II tura wyborów w Polsce 2050

W II turze wyborów członkowie Polski 2050 wybiorą lidera ugrupowania; o stanowisko ubiegają się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

10 stycznia w głosowaniu w ramach I tury, w której łącznie brało udział pięciu kandydatów, poparło je odpowiednio 277 i 131 członków partii. Wówczas na dalszych miejscach znaleźli się: Joanna Mucha (119 głosów), Ryszard Petru (95 głosów) i Rafał Kasprzyk (34 głosy). Uprawnionych do głosowania było ponad 800 delegatów; oddano 656 głosów.

Wyniki II tury zostaną ogłoszone dziś po południu.

Adam Stankiewicz/TVN24/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

