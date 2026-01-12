Dariusz Barski - nadal legalny prokurator krajowy! - przybył na spotkanie z prezydentem RP Karolem Nawrockim w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. „Dwa lata temu, 12 stycznia, ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar, w godzinach wieczornych, poinformował mnie o swoim poglądzie - bo tak należy to ująć - na ten temat, czy ja jestem prokuratorem krajowym czy też nie. Jestem prokuratorem krajowym do chwili obecnej, ponieważ nikt dotychczas nawet nie próbował odwołać mnie z tej funkcji. Nie zastosowano trybu wskazanego w ustawie, ani jakiegokolwiek innego” - przypomniał w krótkiej rozmowie z mediami.
Dwa lata bezprawności
Jak akcentował Barski w wypowiedzi dla mediów przed spotkaniem z prezydentem RP, „dwa lata jest to stan bezprawności”.
Dwa lata temu, 12 stycznia, ówczesny prokurator generalny Adam Bodnar, w godzinach wieczornych, poinformował mnie o swoim poglądzie - bo tak należy to ująć - na ten temat, czy ja jestem prokuratorem krajowym czy też nie. Jestem prokuratorem krajowym do chwili obecnej, ponieważ nikt dotychczas nawet nie próbował odwołać mnie z tej funkcji. Nie zastosowano trybu wskazanego w ustawie, ani jakiegokolwiek innego. Nadal dysponuję dekretem z 18 marca 2022 roku o powołaniu mnie na funkcję I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Prokuratora Krajowego. Nikt do tego momentu w żaden sposób owego powołania nie zakwestionował
— wskazywał.
Poglądy pana prokuratora Bodnara nie mają tutaj żadnego znaczenia. To że podpierał się jakimiś opiniami, czy byłoby ich trzy, czy sto, ponieważ opinie nie są źródłem prawa
— dodał.
Jasne stanowisko prezydenta
Dariusz Barski przed spotkaniem prezydentem wspomniał, że głowa państwa - zgodnie ze stanem prawnym - uznaje go za prokuratora krajowego.
Trudno mi prognozować skutki, ale sama ta sytuacja jest negatywna. Sądy kwestionują umocowanie czasem moje jako prokuratora krajowego, czasem prokuratora obecnie Korneluka, który uważa, że jest prokuratorem krajowym. Pan prokurator Korneluk pytany o to, czy jest prokuratorem krajowym, podnosi, że posiada dekret premiera o powołaniu na to stanowisko. Rzecz w tym, że ja posiadam taki dekret, tylko wcześniejszy
— podkreślił prokurator.
Prezydent jest głową państwa. Już podczas obejmowania urzędu mówił o tym bezprawiu, które dzieje się w prokuraturze. I dzisiejsze spotkanie też daje temu wyraz
— dodał Dariusz Barski przed rozmową z Karolem Nawrockim.
Adam Kacprzak/wPolityce.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750480-barski-jestem-prokuratorem-krajowym-do-chwili-obecnej
