„Pan poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową udzieloną przez rząd węgierski w związku z działaniami podejmowanymi wobec niego w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przez służby i prokuraturę, a także w związku z sytuacją w kraju, która nie gwarantuje obecnie sprawiedliwego i bezstronnego rozpoznania jego sprawy, a także przedstawienia mu argumentacji, gdzie mógłby wypowiedzieć bezstronnie swoje racje, stanowisko i przedstawić stosowne dowody” - powiedział na konferencji prasowej mecenas Bartosz Lewandowski.
Zbigniew Ziobry uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. Mec. Bartosz Lewandowski, obrońca byłego ministra sprawiedliwości w sprawie dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości, na konferencji prasowej przedstawiał szczegóły tej nowej sytuacji.
Przypomnijmy, że 19 grudnia Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił Europejski Nakaz Aresztowania w sprawie dotyczącej Marcina Romanowskiego, gdzie wypunktował te naruszenia i działania z estrony służb i prokuratury podległej rządowi w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, które zdaniem sądu nie pozostaje w związku ze standardami demokratycznych państw prawnych, zostało to określone mianem kryptodyktatury przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Wcześniej podobną decyzję, jeżeli chodzi o jej wydźwięk, podjął również Interpol
— powiedział mec. Bartosz Lewandowski.
Działania władzy ws. Funduszu Sprawiedliwości
Wcześniej była podejmowana decyzja o ochronie udzielonej ministrowi Romanowskiemu także przez rząd węgierski. Rzecznik Praw Obywatelskich pan prof. Wiącek także bardzo krytycznie odniósł się w swoim oficjalnym stanowisku do działań służb i prokuratury w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości wobec urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, księdza Michała, podkreślając szereg naruszeń, które nie mieszczą się w standardach demokratycznych. Mieliśmy do czynienia również z podejmowaniem przez obecne MS, także poprzedniego szefa MS szeregu działań, które przesadzają w mojej ocenie, że pan minister Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w Polsce. To stanowisko, które publicznie wyraził prof. Piotrowski, którego trudno posądzić o szczególne sympatie wobec posła Ziobry, są jak najbardziej aktualne
— dodał.
Takie działania, jak chociażby odsunięcie sędziów w wydział karnych pierwszoinstancyjnych w SO w Warszawie, które są właściwie do rozpoznania sprawy Funduszu Sprawiedliwości, działanie polegające na zmianie sposobu losowego przydziału sędziów do spraw w sądach odwoławczych. To było działanie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wydane niekonstytucyjne rozporządzenie sprzeczne z przepisem ustawy, która gwarantuje losowość przydziału spraw. Wreszcie wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka sugerujące, że pan poseł Ziobro będzie przywieziony przez polskie służby z bagażniku do Polski
— powiedział.
Decyzja Ziobry
Pan poseł Ziobro zdecydował się na wystąpieniem o ochronę międzynarodową i tego rodzaju wniosek został przez rząd węgierski uwzględniony
— poinformował mecenas.
Prawnik przedstawił, co zmieni się dla Zbigniewa Ziobry w związku z uzyskaniem przez niego azylu politycznego.
Jeżeli chodzi o konsekwencje, to wiecie Państwo, że został unieważniony paszport mojego klienta, co też było dodatkową pewną represją, świadczącą o mocnym zaangażowaniu służb w tej sprawie, na mocy tej decyzji zostanie wydany odpowiedni dokument (…), który umożliwi poruszenie się mojemu klientowi
— zaznaczył.
Mec. Lewandowski przypomniał też, że sędziego Łubowski został odsunięty od ponownego rozpoznania wniosku o wydanie ENA wobec Marcina Romanowskiego.
Utrudnianie pracy obrońcom
Prawnik wskazał na to, że prokuratura utrudnia prace obrońcom.
Prokurator odmówił obrońcom udostępnienia i wglądu w materiały śledztwa, które przesłał do sądu w sprawie aresztowej, (…) pozbawiając nas prawa do obrony w tym zakresie. Nie ma żadnych podstaw, aby nie udostępniać obrońcom materiałów, które notabene dokładnie w tym wątku znajdują się już w sądzie w związku z zakończonym śledztwem dotyczącym Michała Wosia. To pokazuje, z jakim szczególnym sposobem funckjonowania ze strony prokuratury mamy w tym śledztwie do czynienia
— podkreślił.
Adam Stankiewicz
