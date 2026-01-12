TYKO U NAS. Schab: Sędzia i prokurator, który kwestionuje fundamenty porządku prawnego, wypowiada swojemu państwu rebelię

Sędzia Piotr Schab Rzecznik Dyscyplinarny SSP powiedział w Telewizji wPolsce24, że sędziowie łamiący prawo łamiący, kierując się zapotrzebowaniem politycznym sami wyrażają wolę złożenia urzędu. / autor: Telewizja wPolsce24
Sędzia i prokurator, który kwestionuje fundamenty porządku prawnego, na który przysięgał, wypowiada swojemu państwu rebelię, sięga do argumentacji o charakterze dywersyjnym” - powiedział w Telewizji wPolsce24 sędzia Piotr Schab. Rzecznik Dyscyplinarny SPP podkreśla, że z pogłębiającego się chaosu w strukturach prokuratury i sądownictwie można wyjść, ale konieczne będą radykalne decyzje, także personalne. Muszą się z nimi liczyć sędziowie wykonujący dziś polityczne polecenia. „Te światy są nie do połączenia i trzeba wybrać, a jeśli sędzia nie jest w stanie wybrać, to musi uczynić to za niego ustawa” - powiedział sędzia Schab.

Dziś mijają dwa lata od zamachu na prokuraturę, której dokonał Adam Bodnar i Donald Tusk. Bezprawne zablokowanie pełnienia swojej funkcji przez legalnego Prokuratora…

