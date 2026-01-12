Dokładnie dwa lata temu - 12 stycznia 2024 roku - doszło do bezprawnego odsunięcia legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury przez ekipę Donalda Tuska! „Dwa lata temu bandyci przejęli polską prokuraturę. Dwa lata bezprawia i lawfare” - napisał wprost poseł PiS Marcin Romanowski, korzystający z prawa do azylu na Węgrzech. Teraz okazało się, że podobnie azyl na Węgrzech otrzymał były szef MS Zbigniew Ziobro. Jak sam zaznaczył, oświadczył to „w drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą”. Przypomnijmy, że symbolem z tego dnia jest nagranie, które przedstawia wieczorne wtargnięcie Adama Bodnara do siedziby PK.
12 stycznia - Bodnar wszedł do PK
To był kolejny krok koalicji 13 grudnia w zawłaszczaniu państwa, po siłowym przejęciu mediów publicznych. Symbolem tego była pierwsza próba w wykonaniu ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, który wieczorem wtargnął do siedziby PK.
Nagrywam, bo chcę, żeby pan o tym pamiętał. Pana działanie jest bezprawne.
— powiedział Bodnarowi Robert Hernand, prokurator z 30-letnim stażem, który od kilkunastu lat pełnił funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego.
Bezprawne działania ekipy Tuska!
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało wówczas 12 stycznia, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano rzekomo bez podstawy prawnej. Jak twierdziło MS, miało to powodować, że nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od 12 stycznia właśnie nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.
Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze do odwołania Prokuratora Krajowego wymagana była zgoda ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy! Adam Bodnar i Donald Tusk ignorując prawo, ustanowili sobie własnego neo-Prokuratora Krajowego (najpierw wspomniany Jacek Bilewicz, a później w drodze nieistniejącego w przepisach „konkursu” powołano Dariusza Korneluka, który jest najzwyczajniej w świecie uzurpatorem na tym stanowisku).
Co istotne, we wrześniu 2024 roku Izba Karna Sądu Najwyższego uznała, że przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na Prokuratora Krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne! To całkowicie podważyło narrację kierownictwa MS.
2. rocznica i azyl dla Ziobry
Późniejsze konsekwencje tylko dopełniły tego dzieła. Chaos w prokuraturze, usunięcie niewygodnych władzy legalnych Zastępców PG i dalsze bezprawne działania. Punktują to politycy opozycji, w tym ci, którzy są ścigani przez obecne władze.
Dwa lata temu bandyci przejęli polską prokuraturę. Dwa lata bezprawia i lawfare. Dwa lata zamiatania pod dywan spraw kumpli Tuska: Grodzki, Giertych, Nowak, Wrzosek. Każde bezprawie zostanie ukarane. Bez wyjątków. Żeby już nigdy nie mogli krzywdzić ludzi i niszczyć Polski
— napisał dobitnie w serwisie Marcin Romanowski, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości, korzystający z prawa do azylu na Węgrzech. Jak poinformował, jest gotowe także „zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia funkcji - co dotyczy nie tylko Korneluka, ale WSZYSTKICH mianowanych przez niego prokuratorów funkcyjnych, w tym szefów prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych”.
Teraz - właśnie w 2. rocznicę rozpoczęcia procesu przejmowania prokuratury - podobnie azyl na Węgrzech otrzymał były szef MS Zbigniew Ziobro. Jak sam zaznaczył, poinformował o tym „w drugą rocznicę kryminalnego przejęcia Prokuratury Krajowej przez grupę przestępczą”.
Prokuratura została podporządkowana partyjnym interesom Tuska poprzez bezprawne pozbawienie funkcji Prokuratora Krajowego
— wskazał w swoim obszernym wpisie Zbigniew Ziobro.
Dziś mijają dwa lata od przestępczego przejęcia Prokuratury Krajowej. Minister Zbigniew Ziobro zdecydował się walczyć i uzyskał azyl polityczny na Węgrzech
— przypomniał także poseł Mariusz Gosek.
Dwa lata temu, 12 stycznia 2024 r doszło do bezprawnego odsunięcia Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego i rozpoczęcia procesu nielegalnego przejęcia prokuratury. To był atak na praworządność! Czas na odpowiedzialność nadchodzi, sprawiedliwość zwycięży!
— podkreślił również prokurator Bartosz Pęcherzewski z Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem” - odwołany pod koniec stycznia 2024 roku przez wspominanego wcześniej Jacka Bilewicza poprzez… faks. Usunięcie ze stanowisk najważniejszych śledczych w Polsce wiązało się właśnie z nieakceptowaniem przez nich bezprawnych działań Bodnara.
Dwa lata temu, Adam Bodnar przyznał wprost, że zamach na legalną Prokuraturę Krajową zlecił mu Donald Tusk
— stwierdził wprost aktywny w serwisie X Marcin Henka.
Należy więc na koniec przypomnieć i podkreślić z całą mocą, że legalnym Prokuratorem Krajowym pozostaje Dariusz Burski. Potwierdził to ostatnio krakowski sąd.
Adam Kacprzak/wPolityce.pl/X
