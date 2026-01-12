TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Bogucki: Siłowe przejęcie prokuratury zapoczątkowało rozkład państwa. "Prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski"

Prezydencki minister Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24. Szef KPRP zapowiedział spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim
Prezydencki minister Zbigniew Bogucki na antenie Telewizji wPolsce24. Szef KPRP zapowiedział spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prokuratorem krajowym Dariuszem Barskim / autor: YT: TV wPolsce24

To jest szalenie niebezpieczne. Zaczął się pewien bardzo zły proces, który powoduje rozkład państwa, który powoduje rozkład ustroju, powoduje rozkład prawa, ale również praw i wolności obywatelskich” - powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. Prezydencki minister komentował w ten sposób drugą rocznicę siłowego przejęcia prokuratury przez koalicję 13 grudnia. Bogucki zapowiedział, że prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z prokuratorem Dariuszem Barskim.

Dziś mijają dwa lata od siłowego przejęcia prokuratury przez rząd Donalda Tuska. Również dziś mecenas Bartosz Lewandowski - pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości - poinformował, ze Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. …

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

