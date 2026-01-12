„To jest szalenie niebezpieczne. Zaczął się pewien bardzo zły proces, który powoduje rozkład państwa, który powoduje rozkład ustroju, powoduje rozkład prawa, ale również praw i wolności obywatelskich” - powiedział Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP, w programie „Rozmowa Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24. Prezydencki minister komentował w ten sposób drugą rocznicę siłowego przejęcia prokuratury przez koalicję 13 grudnia. Bogucki zapowiedział, że prezydent Karol Nawrocki spotka się dziś z prokuratorem Dariuszem Barskim.
Dziś mijają dwa lata od siłowego przejęcia prokuratury przez rząd Donalda Tuska. Również dziś mecenas Bartosz Lewandowski - pełnomocnik byłego ministra sprawiedliwości - poinformował, ze Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. …
