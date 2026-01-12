Zbigniew Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie - tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk skomentował informację o uzyskaniu przez byłego ministra sprawiedliwości azylu politycznego na Węgrzech.
Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny i ochronę międzynarodową na Węgrzech. W swoim wpisie na platformie X Ziobro napisał, że „wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem” oraz że „stawia opór postępującej dyktaturze” w Polsce.
Komentarz Tomczyka
Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk poproszony później na antenie Polsat News o komentarz w tej sprawie stwierdził, że „to co robi Zbigniew Ziobro jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości”.
Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał uciekając do kraju, gdzie mamy Orbana, przyjaciela Putina
— powiedział.
Jak dodał, Ziobro „mówił, że trzeba odwagi, że tu wszyscy potrzebują zderzyć się ze sprawiedliwością, że nikogo sprawiedliwość nie minie”.
Atak na Ziobrę
Jakim to trzeba być wyjątkowym tchórzem, jakim trzeba być miękiszonem - cytując klasyka - żeby dać dyla na Węgry wtedy, kiedy tutaj wymiar sprawiedliwości się upomina. To jest naprawdę wyjątkowo demoralizujące pod każdym względem
— powiedział Tomczyk
Wiceszef MON wyraził też przekonanie, o to że „Ziobro bezkarny nie będzie i prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie”.
Dzisiaj każdego Polaka może dotyczyć odpowiedzialność. Ludzie odpowiadają za to, że popełniają jakieś przestępstwa (…) To nie jest tak, że polityk może być bezkarny
— przekazał.
Były szef MS jest jednym z podejrzanych w prowadzonym przez prokuraturę śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada Sejm uchylił mu immunitet w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów. Wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.
PAP/mly
