Były szef MS Zbigniew Ziobro podziękował premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za udzielenie mu przez Węgry ochrony międzynarodowej. - Podjąłem decyzję o pozostaniu za granicą do czasu, gdy w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności - napisał na platformie X Ziobro.
Jeden z obrońców Zbigniewa Ziobry mec. Bartosz Lewandowski poinformował, że były minister sprawiedliwości i prokurator generalny za rządów PiS uzyskał azyl polityczny na Węgrzech. W swoim wpisie na platformie X Ziobro napisał, że „wybiera walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem” oraz że „stawia opór postępującej dyktaturze” w Polsce.
Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa
— ocenił.
Działania Żurka
Ziobro zwrócił uwagę na działania ministra Waldemara Żurka.
Minister Żurek zapowiedział już odsunięcie sędziego, który napiętnował te praktyki, oraz znalezienie innego - gotowego orzekać po myśli władzy. Równocześnie niezawisły sędzia stał się, z inicjatywy polityków obozu rządzącego, celem brutalnej medialnej nagonki
– napisał.
Są to metody rodem ze stalinizmu. Mogą dotknąć każdego obywatela, ponieważ rządzący konsekwentnie likwidują niezależny wymiar sprawiedliwości. Kwestionują prawo do orzekania jednej trzeciej sędziów w Polsce - powołanych poza ich polityczną kontrolą. Bezprawnie zlikwidowali zasadę losowego przydziału sędziów do spraw, aby zapewnić sobie obsadę składów dyspozycyjnych. Część sędziów, jak w wydziałach karnych sądów w Warszawie, została już odsunięta od orzekania. Wbrew opiniom kolegiów sądów, a więc samych sędziów, nielegalnie odwołano prezesów sądów. Prokuratura została podporządkowana partyjnym interesom Tuska poprzez bezprawne pozbawienie funkcji Prokuratora Krajowego. Nie są respektowane nawet wyroki Trybunału Konstytucyjnego ani orzeczenia Sądu Najwyższego, jeśli nie są zgodne z wolą rządzących.
W tej sytuacji zdecydowałem się skorzystać z azylu udzielonego mi przez rząd Węgier z powodu politycznych represji w Polsce
– czytamy w jego wpisie.
Ziobro poinformował również o wystąpienie z wnioskiem o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony.
Bliski współpracownik Donalda Tuska, poseł Roman Giertych, uczynił dziecko aresztowanej szefowej sekretariatu premiera Mateusza Morawieckiego zakładnikiem. Zakończenie cierpień chorego dziecka, spowodowanych rozłąką z matką, publicznie uzależniał od złożenia przez nią zeznań zgodnych z oczekiwaniami władzy. Dziś pojawia się analogiczny scenariusz: próba potraktowania mojej żony jako zakładniczki, by zmusić mnie do powrotu do kraju. Najlepszym dowodem są niedawne groźby senatora PO Stanisława Gawłowskiego - kryminalisty skazanego na pięć lat więzienia w śledztwie, które osobiście nadzorowałem. To bliski współpracownik Tuska i Giertycha. Gawłowski groził mojej żonie ściganiem za jej pracę w spółce Link4, mimo że niedawno zakończył się audyt, po którym - decyzją ludzi Tuska - wypłacono jej premię bezprawnie wstrzymywaną przez dwa lata. Premia ta była bezpośrednio związana z jej sukcesami zawodowymi. Dzięki pracy mojej żony Link4 stała się drugą najbardziej rozpoznawalną marką ubezpieczeniową w Polsce, pozyskała blisko pół miliona nowych klientów, a realizowane pod jej kierownictwem kampanie marketingowe zostały uhonorowane licznymi prestiżowymi nagrodami branżowymi
– napisał.
Podjąłem decyzję, że nie pozwolę, aby moje dzieci zostały pozbawione opieki matki, a moja żona - w zastępstwie za mnie - stała się ofiarą psychopatycznej zemsty Donalda Tuska. Dlatego wystąpiłem o objęcie jej międzynarodową ochroną
– czytamy.
