Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech! Informację ogłosił mecenas Bartosz Lewandowski. Prawnik tłumaczy powody decyzji rządu w Budapeszcie.
Jak informuje mec. Lewandowski, Zbigniew Ziobro oficjalnie uzyskał azyl polityczny oraz ochronę międzynarodową. To efekt decyzji węgierskiego rządu.
Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym. Azyl polityczny został mu przyznany przez rząd węgierski na mocy ustawy o prawie do azylu z 2007 roku w związku z działaniami Prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych (np. unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego)
– pisze Lewandowski.
Uzasadnienie decyzji
Następnie prawnik podaje uzasadnienie decyzji podjętej przez węgierski rząd.
Uzasadnieniem dla tego rodzaju aktu ochrony międzynarodowej jest również:
– praktyka systemowego wykorzystywania organów ścigania do represjonowania opozycji politycznej w Polsce, otwarte zapowiedzi aresztowania i represji formułowanej przez polityków obecnej większości rządzącej (w tym obecnego premiera i Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego);
– bezprawne odsunięcie od wykonywania obowiązków Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego;
– naciski polityczne na sędziów w Polsce przy rozstrzyganiu spraw związanych ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości (wprost stwierdzone w uzasadnieniu Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19.12.2025 r. w sprawie o sygn. akt VIII Kop 330/24);
– sprzeczna z ustawą zmiana sposobu wyznaczania sędziów do składów z pominięciem losowania gwarantowanego ustawą
– czytamy.
Mecenas Lewandowski przypomina też o działania członków obecnego polskiego rządu.
Azyl polityczny udzielony Zbigniewowi Ziobro jest również uzasadniony w świetle wypowiedzi członków rządu (w tym obecnego Ministra Sprawiedliwości) sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby mojego Klienta w bagażniku do Polski, czy deklarowaną konieczność odsunięcia od orzekania sędziego, który 19.12.2025 r. wydał w sprawie Marcina Romanowskiego orzeczenie uchylające ENA, a tym samym niezgodne z oczekiwanym rozstrzygnięciem ze strony rządu
– pisze prawnik.
