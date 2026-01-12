Jak ogłosił Mariusz Błaszczak, Klub Parlamentarny PiS chce odwołania ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W tej sprawie złożony zostanie odpowiedni wniosek. Powodem jest kwestia „nieskuteczności” ws. umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur.
O decyzji klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował na portalu X.
Klub Parlamentarny PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Powód jest oczywisty - brak realnych działań i całkowita nieskuteczność w sprawie zatrzymania umowy UE–Mercosur
– czytamy.
Umowa ta oznacza napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników. To nieuczciwa konkurencja, grożąca bankructwem wielu gospodarstw, spadkiem cen skupu i dalszym osłabieniem bezpieczeństwa żywnościowego Polski
– pisze Błaszczak.
„Arogancja i lekceważenie głosu rolników”
Zdaniem Błaszczaka, minister Krajewski nie bronił interesów polskiej wsi.
Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności. Nie było koalicji 13 grudnia - nie było umowy z Mercosurem!
– napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.
