Klub PiS złoży wniosek ws. odwołania Krajewskiego! Błaszczak: "Wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników"

  • Polityka
  • opublikowano:
PiS chce odwołania ministra rolnictwa / autor: PAP/Marcin Obara
PiS chce odwołania ministra rolnictwa / autor: PAP/Marcin Obara

Jak ogłosił Mariusz Błaszczak, Klub Parlamentarny PiS chce odwołania ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. W tej sprawie złożony zostanie odpowiedni wniosek. Powodem jest kwestia „nieskuteczności” ws. umowy Unii Europejskiej z krajami Mercosur.

O decyzji klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował na portalu X.

Klub Parlamentarny PiS składa wniosek o odwołanie Stefana Krajewskiego z funkcji ministra rolnictwa. Powód jest oczywisty - brak realnych działań i całkowita nieskuteczność w sprawie zatrzymania umowy UE–Mercosur

– czytamy.

Umowa ta oznacza napływ taniej żywności spoza UE, produkowanej bez rygorystycznych norm, które obowiązują polskich rolników. To nieuczciwa konkurencja, grożąca bankructwem wielu gospodarstw, spadkiem cen skupu i dalszym osłabieniem bezpieczeństwa żywnościowego Polski

– pisze Błaszczak.

„Arogancja i  lekceważenie głosu rolników”

Zdaniem Błaszczaka, minister Krajewski nie bronił interesów polskiej wsi.

Zamiast stanowczo bronić interesów polskiej wsi, minister Krajewski wykazuje się arogancją i lekceważeniem głosu rolników. Polska wieś potrzebuje obrony, a nie bierności. Nie było koalicji 13 grudnia - nie było umowy z Mercosurem!

– napisał polityk Prawa i Sprawiedliwości.

X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych