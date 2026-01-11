WIDEO

Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie, na którym widzimy, jak szef rządu cieszy się z wygranej Polaków ze Szwajcarią 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. / autor: PAP/Albert Zawada/X
Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie, na którym widzimy, jak szef rządu cieszy się z wygranej Polaków ze Szwajcarią 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. / autor: PAP/Albert Zawada/X

Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie, na którym widzimy, jak szef rządu cieszy się z wygranej Polaków ze Szwajcarią 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. Nagranie stało się szybko przedmiotem różnych przeróbek, a swoją opublikował nawet jego poprzednik - Mateusz Morawiecki.

Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Belindą Bencic i Jakubem Paulem 6:4, 6:3 w mikście i Polska pokonała Szwajcarię 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. To pierwszy triumf biało-czerwonych w tych rozgrywkach, dwa poprzednie finały przegrali. Swojego szczęścia z wygranej Polaków nie krył szef rządu Donald Tusk, który zamieścił na platformie X nagranie, na którym widzimy jak cieszy się ze zwycięstwa Biało-czerwonych.

Nagranie stało się szybko przedmiotem różnych przeróbek, a swoją opublikował nawet jego poprzednik - Mateusz Morawiecki.

Na nagraniu, które udostępnił wiceprezes PiS zamiast polskich tenisistów widzimy Tuska i szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Sam Tusk natomiast cieszy się z podpisania umowy z Mercosurem.

Każdy ma inne powody do radości…

— napisał Morawiecki.

