Premier Donald Tusk zamieścił na platformie X nagranie, na którym widzimy, jak szef rządu cieszy się z wygranej Polaków ze Szwajcarią 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. Nagranie stało się szybko przedmiotem różnych przeróbek, a swoją opublikował nawet jego poprzednik - Mateusz Morawiecki.
Katarzyna Kawa i Jan Zieliński wygrali z Belindą Bencic i Jakubem Paulem 6:4, 6:3 w mikście i Polska pokonała Szwajcarię 2:1 w finale tenisowego turnieju United Cup w Sydney. To pierwszy triumf biało-czerwonych w tych rozgrywkach, dwa poprzednie finały przegrali. Swojego szczęścia z wygranej Polaków nie krył szef rządu Donald Tusk, który zamieścił na platformie X nagranie, na którym widzimy jak cieszy się ze zwycięstwa Biało-czerwonych.
Nagranie stało się szybko przedmiotem różnych przeróbek, a swoją opublikował nawet jego poprzednik - Mateusz Morawiecki.
Na nagraniu, które udostępnił wiceprezes PiS zamiast polskich tenisistów widzimy Tuska i szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Sam Tusk natomiast cieszy się z podpisania umowy z Mercosurem.
Każdy ma inne powody do radości…
— napisał Morawiecki.
