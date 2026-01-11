Stowarzyszenie Katechetów Świeckich (SKŚ) zwróciło się do organizacji społecznych, związkowych oraz środowisk skupionych wokół oświaty z prośbą o przygotowanie indywidualnych stanowisk w sprawie obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”, który obecnie procedowany jest w sejmowych komisjach: Edukacji i Nauki oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Inicjatywa SKŚ została publicznie zapowiedziana podczas Ogólnopolskiego Forum Oświatowego „W trosce o przyszłość polskiej szkoły”, które odbyło się 10 stycznia 2026 r. w Warszawie. Forum zostało zorganizowane przez Koalicję na Rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS) oraz Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” i zgromadziło przedstawicieli środowisk nauczycielskich, związkowych, rodzicielskich, samorządowych oraz ekspertów.
Podczas Forum głos zabrała Dorota Chmielewska, pełnomocnik Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej „TAK dla religii i etyki w szkole”, członkini zarządu SKŚ oraz działaczka NSZZ „Solidarność”. W swoim wystąpieniu podkreśliła wagę społecznego zaangażowania w dalsze procedowanie projektu:
Zebraliśmy ponad pół miliona podpisów obywateli. To jest realna siła społeczna, która powinna zostać usłyszana przez parlamentarzystów. Dlatego zwracamy się do organizacji społecznych i związkowych z prośbą o zabranie głosu – indywidualnie, we własnym imieniu – i skierowanie stanowisk do Sejmu, komisji oraz klubów parlamentarnych
— mówiła Dorota Chmielewska.
Projekt ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole” dotyczy m.in. zapewnienia realnego wyboru między nauczaniem religii a etyki, stabilności pracy nauczycieli oraz poszanowania prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z wyznawanym systemem wartości. Inicjatywa uzyskała poparcie ponad 500 tysięcy obywateli.
SKŚ podkreśla, że obecny etap prac sejmowych stwarza możliwość zgłaszania opinii i poprawek, a pluralistyczny głos organizacji społecznych i związkowych, formułowany w sposób samodzielny i niezależny, może odegrać istotną rolę w dalszym procesie legislacyjnym.
Lista poparcia dla ustawy
Szanowna Pani Poseł / Szanowny Panie Pośle, Członkowie Komisji Edukacji i Nauki oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
W imieniu organizacji społecznych i związkowych działających na rzecz polskiej szkoły, w tym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” oraz środowisk zrzeszonych w Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS), zwracamy się z apelem o merytoryczne i odpowiedzialne procedowanie obywatelskiego projektu ustawy „TAK dla religii i etyki w szkole”, który obecnie znajduje się w pracach komisji sejmowych.
Projekt ten uzyskał poparcie ponad 500 tysięcy obywateli, co stanowi jedno z najwyższych społecznych mandatów w historii obywatelskich inicjatyw ustawodawczych dotyczących edukacji. Jest to wyraźny sygnał, że kwestie wychowania, aksjologii oraz stabilności systemu oświaty mają dla Polaków znaczenie fundamentalne.
Jako środowiska od lat zaangażowane w praktyczne funkcjonowanie szkół, zwracamy uwagę, że projekt ustawy:
— porządkuje status nauczania religii i etyki poprzez nadanie mu rangi ustawowej, — wzmacnia konstytucyjne prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 Konstytucji RP), — zapewnia uczniom realny wybór pomiędzy formacją religijną a etyczną, — sprzyja stabilności organizacyjnej szkół oraz bezpieczeństwu pracowniczemu nauczycieli, — przeciwdziała marginalizacji treści wychowawczych i aksjologicznych w systemie edukacji.
Jednocześnie, mając na względzie dobro uczniów, rodziców, nauczycieli oraz samorządów prowadzących szkoły, deklarujemy gotowość do konstruktywnej współpracy nad ewentualnymi poprawkami do projektu ustawy, w szczególności w obszarach:
— harmonizacji przepisów z kompetencjami organów prowadzących szkoły,
— rozwiązań organizacyjnych ułatwiających tworzenie arkuszy organizacyjnych,
— okresów przejściowych umożliwiających spokojne wdrożenie zmian.
Apelujemy, aby prace komisji miały charakter rzeczowy, transparentny, a głos obywateli oraz praktyków oświaty został potraktowany z należytą powagą. Odrzucenie lub zamrożenie projektu bez realnej debaty byłoby sprzeczne z zasadami dialogu społecznego i standardami państwa demokratycznego.
Wyrażamy nadzieję, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wykorzysta tę inicjatywę jako szansę na budowanie ponadpartyjnego konsensusu wokół wychowania młodego pokolenia oraz wzmocnienia roli szkoły jako miejsca nie tylko kształcenia, ale także formowania postaw, sumienia i odpowiedzialności społecznej.
Z wyrazami szacunku
(podpisy organizacji)
Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Organizacje i ruchy społeczne zrzeszone w Koalicji na rzecz Ocalenia Polskiej Szkoły (KROPS)
