W ocenie Tomasza Obszańskiego, przewodniczącego NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, to bezczynność rządu Donalda Tuska doprowadziła do tego, że nie zablokowano podpisania umowy handlowej UE-Mercosur. W szczególności nie zrobiono tego w czasie polskiej prezydencki w Radzie UE. „Traktują nas, rolników, jako zło konieczne. Dla premiera Tuska, przecież polskiego premiera, gospodarza kraju powinno to być zadanie priorytetowe i powinniśmy robić wszystko, żeby rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań” - mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl etatowy doradca prezydenta RP.
W miniony piątek państwa Unii Europejskiej zgodziły się na zawarcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Głosowanie odbyło się na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich UE w Brukseli. Teraz wystarczy podpis szefowej KE Ursuli von der Leyen, ponieważ pominięty ma być Parlament Europejski. Decyzja już w najbliższy wtorek. Co z umową UE-Mercosur zrobił rząd Donalda Tuska? Czy zadbał o polskich rolników?
Powiem to jasno, klarownie i wyraziście, rząd nie wykonał żadnej pracy, żadnego zadania, które miał do wykonania. Powinien rozmawiać krajami UE i budować mniejszość blokującą, ponieważ można było umowę z Mercosur zatrzymać. Półroczna polska prezydencja w Radzie UE, która trwała od stycznia do czerwca 2025 r., powinna być m.in. temu poświęcona, a pole do takiego działania tego rządu było duże. Niestety nic nie zostało zrobione, a Tusk teraz mówi, że on nic już nie może, bo zostało to podpisane. Właściwie to dopiero będzie podpisane, a jest na razie przegłosowane i szansa, aby ratować nasze rolnictwo ciągle jest, żeby coś z tym zrobić. Premier cały czas rozkłada jednak ręce i mówi, że nic nie może. Podobnie zachowuje się minister rolnictwa, który także powinien intensywnie działać
— mówi w rozmowie z portalem wPolityce.pl Tomasz Obszański, etatowy doradca prezydenta RP.
CZYTAJ TAKŻE: NASZ WYWIAD. Rząd nie zrobił nic, aby zablokować umowę z Mercosur. Prof. Krasnodębski: „To pokazuje, jak słabą ma obecnie pozycję Polska”
Rząd traktuje rolników, jak zło konieczne
Przedstawiciele protestujących w miniony piątek rolników spotkali się w Warszawie z prezydentem RP. Karol Nawrocki przedstawił im swój plan inicjatyw ustawodawczych, których celem jest wzmocnienie zdolności produkcyjnych polskiej wsi, miałaby ona regulować i chronić działalność rolniczą. Niestety ani premier Donald Tuska, ani minister rolnictwa Stefan Krajewski czasu dla zdesperowanych rolników nie znaleźli.
Ani premier Donald Tusk, ani minister rolnictwa nie spotyka się z rolnikami, nikt się nie spotyka, nikt nie rozmawia, żeby szukać jakichś pomysłów, jakichś rozwiązań. Nic nie było i nie jest robione. Traktują nas, rolników, jako zło konieczne. Dla premiera Tuska, przecież polskiego premiera, gospodarza kraju powinno to być zadanie priorytetowe i powinniśmy robić wszystko, żeby rozmawiać i szukać dobrych rozwiązań. A są przecież organizacje rolnicze, izby rolnicze i wszyscy mają jakieś pomysły. Można było zrobić cokolwiek, ale nie było rozmowy, która tak wiele dla nas znaczyła, pokazała, że jest jakiś dialog między rządem a rolnikami. Tymczasem kompletnie nie ma nic
— mówi nasz rozmówca, który bardzo negatywnie odebrał słowa premiera Tuska o tym, że teraz ws. umowy UE-Mercosur już nic się nie da zrobić.
Najlepiej teraz rozłożyć ręce i powiedzieć, że już się nic nie da zrobić, a właśnie że da się zrobić. Trzeba szukać różnych mechanizmów, które spowodują, że konsument będzie miał naszą dobrą, zdrową polską żywność na półkach. Tymczasem nic w tym kierunku nie jest robione i mamy wolną amerykankę. Skoro nie mamy dziś swojego przetwórstwa, to zawalczmy, żeby były jakieś fundusze na promocję polskiej żywności, ale też się tutaj nic nie dzieje. Tak naprawdę nie ma strategii dla polskiego rolnictwa na najbliższe 5-10 lat. I w tym kierunku także nie jest nic robione, najlepiej teraz ręce rozłożyć i powiedzieć, że się nic nie da zrobić, niech nasze rolnictwo toczy się własnym życiem, zostawimy je. Nie! Dlatego mamy rząd i ministrów - spraw zagranicznych, rolnictwa, zdrowia – żeby działali, wszystkie ręce na pokład i do pracy, trzeba działać. Trzeba dbać o Polskę, polskiego rolnika i konsumenta, żebyśmy w naszym kraju wiedli prym. Niemcy jakoś potrafią, Francuzi i Węgrzy potrafią, szukają rozwiązań, a my całkowicie poddajemy się polityce Unii Europejskiej, która jest inna, od tej prezentowanej powszechnie
— ocenia przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
CZYTAJ TAKŻE: Rafał Leśkiewicz po spotkaniu prezydenta z rolnikami: Jest jeszcze szansa na to, by zablokować szkodliwą umowę z krajami Mercosur
Protest traktorów
Rolnicy walczą nie tylko o własne gospodarstwa. Umowa z krajami Mercosur poważnie zaburza nasz system bezpieczeństwa żywnościowego. W dalszej perspektywie, po licznych bankructwach rolników, Polacy nie będą w stanie samodzielnie się wyżywić, co w przypadku nadciągających kryzysów i konfliktów jest dla nas niezwykle groźne.
To jest bardzo upokarzające. Rząd upokarza rolników, którzy walczą o siebie, o swoje gospodarstwa, a policja nie pozwala im protestować. Ten protest jest bardzo upokarzający dla rolników. To nie jest protest, który sobie wymyśliliśmy, tylko to jest krzyk i prośba o pomoc. To jest upokarzające, że musimy walczyć o siebie, o swoje gospodarstwa, bo premier polskiego rządu, który powinien dbać o każdego Polaka, nic nie robi. Podkreślam, w naszej sprawie nic się nie dzieje
— akcentuje lider rolniczej „Solidarności”
Z jednej strony mamy Mercosur, a z drugiej napływ artykułów żywnościowych z Ukrainy. To jest dla nas bardzo duże zagrożenie. Na Ukrainie duże gospodarstwa mają m.in. Niemcy i oni będą robić wszystko, żeby tamtejsza żywność do wjeżdżała do Polski. Ona już teraz zalewa nasz rynek. Ukraińcy, zamiast budować fabryki broni, budują teraz mleczarnie, chlewnie i kurniki. Bardzo duże pieniądze idą tam w przemysł rolno-spożywczy, a później ta żywność przyjeżdża do Polski, do Europy. Co w takiej sytuacji mają zrobić nasze zakłady? W takiej sytuacji w ogóle nie jesteśmy dla nich konkurencyjni
— dodaje Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
Podkreśla jednocześnie, że „Solidarność” Rolników Indywidualnych jest tym związkiem, który walczył i walczy o polskie rolnictwo. Gdyby nie związek polskie rolnictwo byłoby w zupełnie innym, gorszym położeniu niż to, które udało się wywalczyć przez ostanie 45 lat.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dlaczego Włosi ostatecznie poparli umowę z Mercosurem? „Dzięki działaniom rządu wpisano solidne klauzule dotyczące ochrony”
— Krajewski obiecuje zaskarżenie umowy UE-Mercosur do TSUE. Co rządzący robili podczas polskiej prezydencji w Radzie UE?
— Tusk zakpił z protestu rolników ws. Mercosur: „Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo większej manifestacji”
— Protestujący rolnicy nie opuszczą KPRM! Tusk nie chciał się z nimi spotkać. Jest plan stworzenia miasteczka namiotowego
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750434-obszanski-o-tusku-rolnikow-traktuja-jak-zlo-konieczne
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.