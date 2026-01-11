TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Weto wobec tzw. ustawy cyfrowej. Stachowiak-Różecka: Jaś Kapela byłby sygnalistą. To jest cyniczne

  • Polityka
  • opublikowano:
Mirosława Stachowiak-Różecka / autor: Telewizja wPolsce24
Mirosława Stachowiak-Różecka / autor: Telewizja wPolsce24

Jeżeli koalicji rządzącej naprawdę zależało na tym, żeby chronić nas przed złymi treściami, przed patologią w sieci, to naprawdę można było sobie darować wrzutki w postaci finansowania lewicowych NGO-sów” - powiedziała w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mirosława Stachowiak-Różecka.

Prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację tzw. ustawy cyfrowej, która – jak uzasadniał – wprowadzałaby cenzurę. Wskazywał, że „po raz kolejny do dobrych rozwiązań doklejono przepisy, które są nie do obrony i po prostu szkodzą”.

Szczególnie bulwersujące jest to, że – by przykryć te cenzorskie zapędy – użyto dobra dzieci. Miało ono stać się cynicznym parawanem, za którym ukryta zostanie realna intencja czyli kontrola swobody wypowiedzi. Ograniczanie wolności słowa jest niekonstytucyjne. Wykorzystywanie do tego interesu najmłodszych – jest niemoralne…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych