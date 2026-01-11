Tylko U Nas

TYLKO U NAS. Gorąca dyskusja o sprawie wyrzucenia krzyża do kosza! Józefaciuk zaatakował Arciszewską-Mielewczyk

Marcin Józefaciuk bronił nauczycielki, która wyrzuciła krzyż do kosza.
Marcin Józefaciuk bronił nauczycielki, która wyrzuciła krzyż do kosza. / autor: Fratria

Poseł Marcin Józefaciuk na antenie Telewizji wPolsce24 zaatakował posłankę Prawa i Sprawiedliwości Dorotę Arciszewską-Mielewczyk za to, że ta zajęła się wyjaśnianiem sprawy wyrzucenia krzyża do kosza przez nauczycielkę z Kielna. „Jako parlamentarzysta w każdej z takich spraw, według ustawy o wykonywaniu posła i senatora mam obowiązek interweniować w sprawach wyborców” - podkreśliła posłanka.

Nauczycielka języka angielskiego ze szkoły w Kielnie, która wyrzuciła krzyż do kosza, próbowała tłumaczyć się ze swojego czynu. Przekonywała, że nie znieważyła uczuć religijnych, ale jedynie wyrzuciła plastikową zabawkę.

