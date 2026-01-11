Poseł Marcin Józefaciuk na antenie Telewizji wPolsce24 zaatakował posłankę Prawa i Sprawiedliwości Dorotę Arciszewską-Mielewczyk za to, że ta zajęła się wyjaśnianiem sprawy wyrzucenia krzyża do kosza przez nauczycielkę z Kielna. „Jako parlamentarzysta w każdej z takich spraw, według ustawy o wykonywaniu posła i senatora mam obowiązek interweniować w sprawach wyborców” - podkreśliła posłanka.
Nauczycielka języka angielskiego ze szkoły w Kielnie, która wyrzuciła krzyż do kosza, próbowała tłumaczyć się ze swojego czynu. Przekonywała, że nie znieważyła uczuć religijnych, ale jedynie wyrzuciła plastikową zabawkę.
CZYTAJ WIĘCEJ: Nauczycielka tłumaczy się z wyrzucenia krzyża do kosza. „Wyrzuciłam cosplayowy gadżet od halloweenowego stroju”…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750429-tylko-u-nas-jozefaciuk-zaatakowal-arciszewska-mielewczyk