WIDEO

Wylano gnojowicę przed domem ministra Krajewskiego! Są zarzuty. Poseł PiS przypomniał o podobnym wydarzeniu

  • Polityka
  • opublikowano:
Wylano gnojowicę przed domem ministra rolnictwa / autor: PAP/Marcin Obara
Wylano gnojowicę przed domem ministra rolnictwa / autor: PAP/Marcin Obara

Zarzut m.in. stosowania gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej oraz znieważenia konstytucyjnego organu RP postawiła prokuratura mężczyźnie podejrzanemu o to, że rozlał gnojowicę koło domu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Padły też wtedy słowa, które śledczy kwalifikują jako groźby i znieważenie.

Rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie UE z krajami Mercosur. Tego dnia wieczorem minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Polsat News, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji w województwie podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie oraz kierował wobec niego groźby.

Sprawą zajęła się policja. W sobotę poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 35-latka z województwa lubelskiego.

Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zambrowie (Podlaskie). Jak poinformowała PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży (jednostki nadrzędnej wobec zambrowskiej prokuratury) Dorota Leszczyńska, podejrzanemu zostały postawione zarzuty związane z tym incydentem. To zarzuty stosowania gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej wobec ministra Krajewskiego, znieważenia konstytucyjnego organu RP oraz gróźb karalnych - w tym wypadku chodzi o premiera, trzech ministrów (w tym również o ministra Krajewskiego) oraz o prezydenta Warszawy.

Do pięciu lat więzienia

Przy takich zarzutach grozi do pięciu lat więzienia.

W opisie czynu prokuratura przyjęła, że 9 stycznia podejrzany przyjechał pod posesję należącą do Stefana Krajewskiego i rozlał przed nią ok. 500 litrów substancji „koloru brunatno-zielonego”, po czym odjechał ale wrócił i wtedy - w rozmowie z żoną ministra - kierował groźby „nawiązując do działalności politycznej jej męża oraz groźby karalne popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej”.

Potem swoje działania i zachowania opublikował w nagraniu na portalu społecznościowym. Tam - w ocenie prokuratury - pojawiły się groźby karalne z powodu przynależności politycznej wobec premiera, szefa MSWiA, ministra spraw zagranicznych, ministra rolnictwa i prezydenta Warszawy.

Przesłuchanie jeszcze trwa, po jego zakończeniu prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych

– dodała prok. Leszczyńska.

Jak poinformowała, we wstępnej fazie przesłuchania podejrzany nie przyznał się.

W związku z tym incydentem politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego członkiem jest Stefan Krajewski, zaapelowali do środowisk politycznych o tonowanie nastrojów.

Szaleniec – bo tak trzeba to nazwać - zaatakował mienie, zaatakował rodzinę naszego klubowego kolegi, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Czas jeszcze zareagować na tego typu wydarzenia. Chcielibyśmy dzisiaj wspólnie zaapelować do wszystkich środowisk politycznych o tonowanie nastrojów. Jeszcze nie jest za późno

– mówił w Białymstoku przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.

Dodał, że PSL liczy na to, że sytuacja wywoła refleksję we wszystkich środowiskach politycznych.

To jest bandyterka i nie bójmy się tego słowa. Nie został zaatakowany polityk, tylko zostali zaatakowani jego najbliżsi

– dodał zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.

Dodał, że są w polskiej polityce środowiska wręcz „zachęcające” do takich zachowań.

Politycy powoływali się na zamieszczony przez PSL na jednym z portali społecznościowych filmik z zajścia; zawiera on fragmenty nagrane zarówno przez żonę Krajewskiego, jak i sprawcę zdarzenia. Na nagraniu tym słychać, jak mężczyzna mówi m.in. „będziesz wisiał Donald, będziesz wisiał Stefan, Radek, Kierwiński też”. Widać też rozlaną gnojowicę i zbiornik po niej.

Wpis posła PiS

Do sprawy odniósł się m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ciecióra, który przypomniał o pewnym zdarzeniu.

Panie ministrze @StefanKrajewski, czy to prawda, że pański asystent z @nowePSL @MriRW_GOV_PL rozrzucał gnojowice i obornik pod domem innego polityka? Byłoby to zdumiewająca hipokryzja. Aż trudno w to uwierzyć, dlatego proszę o odpowiedź

— napisał.

Pan minister Stefan Krajewski nie odpowiedział, więc warto jeszcze raz to przedstawić: szef jego gabinetu politycznego atakował domy polityków PiS i wtedy PSL nie był oburzony – wtedy było to słuszne. Wasza hipokryzja nie zna granic

— dodał były wiceminister rolnictwa w kolejnym wpisie w serwisie X.

PAP/X/mly

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych