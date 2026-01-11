Zarzut m.in. stosowania gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej oraz znieważenia konstytucyjnego organu RP postawiła prokuratura mężczyźnie podejrzanemu o to, że rozlał gnojowicę koło domu ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego. Padły też wtedy słowa, które śledczy kwalifikują jako groźby i znieważenie.
Rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie UE z krajami Mercosur. Tego dnia wieczorem minister rolnictwa Stefan Krajewski poinformował w Polsat News, że ktoś rozlał gnojowicę w pobliżu jego posesji w województwie podlaskim, próbował uszkodzić ogrodzenie oraz kierował wobec niego groźby.
Sprawą zajęła się policja. W sobotę poinformowała o zatrzymaniu w tej sprawie 35-latka z województwa lubelskiego.
Śledztwo nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Zambrowie (Podlaskie). Jak poinformowała PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łomży (jednostki nadrzędnej wobec zambrowskiej prokuratury) Dorota Leszczyńska, podejrzanemu zostały postawione zarzuty związane z tym incydentem. To zarzuty stosowania gróźb bezprawnych z powodu przynależności politycznej wobec ministra Krajewskiego, znieważenia konstytucyjnego organu RP oraz gróźb karalnych - w tym wypadku chodzi o premiera, trzech ministrów (w tym również o ministra Krajewskiego) oraz o prezydenta Warszawy.
Do pięciu lat więzienia
Przy takich zarzutach grozi do pięciu lat więzienia.
W opisie czynu prokuratura przyjęła, że 9 stycznia podejrzany przyjechał pod posesję należącą do Stefana Krajewskiego i rozlał przed nią ok. 500 litrów substancji „koloru brunatno-zielonego”, po czym odjechał ale wrócił i wtedy - w rozmowie z żoną ministra - kierował groźby „nawiązując do działalności politycznej jej męża oraz groźby karalne popełnienia przestępstwa na jej szkodę lub osoby najbliższej”.
Potem swoje działania i zachowania opublikował w nagraniu na portalu społecznościowym. Tam - w ocenie prokuratury - pojawiły się groźby karalne z powodu przynależności politycznej wobec premiera, szefa MSWiA, ministra spraw zagranicznych, ministra rolnictwa i prezydenta Warszawy.
Przesłuchanie jeszcze trwa, po jego zakończeniu prokurator zdecyduje o środkach zapobiegawczych
– dodała prok. Leszczyńska.
Jak poinformowała, we wstępnej fazie przesłuchania podejrzany nie przyznał się.
W związku z tym incydentem politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego, którego członkiem jest Stefan Krajewski, zaapelowali do środowisk politycznych o tonowanie nastrojów.
Szaleniec – bo tak trzeba to nazwać - zaatakował mienie, zaatakował rodzinę naszego klubowego kolegi, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stefana Krajewskiego. Czas jeszcze zareagować na tego typu wydarzenia. Chcielibyśmy dzisiaj wspólnie zaapelować do wszystkich środowisk politycznych o tonowanie nastrojów. Jeszcze nie jest za późno
– mówił w Białymstoku przewodniczący klubu parlamentarnego PSL Krzysztof Paszyk.
Dodał, że PSL liczy na to, że sytuacja wywoła refleksję we wszystkich środowiskach politycznych.
To jest bandyterka i nie bójmy się tego słowa. Nie został zaatakowany polityk, tylko zostali zaatakowani jego najbliżsi
– dodał zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak.
Dodał, że są w polskiej polityce środowiska wręcz „zachęcające” do takich zachowań.
Politycy powoływali się na zamieszczony przez PSL na jednym z portali społecznościowych filmik z zajścia; zawiera on fragmenty nagrane zarówno przez żonę Krajewskiego, jak i sprawcę zdarzenia. Na nagraniu tym słychać, jak mężczyzna mówi m.in. „będziesz wisiał Donald, będziesz wisiał Stefan, Radek, Kierwiński też”. Widać też rozlaną gnojowicę i zbiornik po niej.
Wpis posła PiS
Do sprawy odniósł się m.in. poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Ciecióra, który przypomniał o pewnym zdarzeniu.
Panie ministrze @StefanKrajewski, czy to prawda, że pański asystent z @nowePSL @MriRW_GOV_PL rozrzucał gnojowice i obornik pod domem innego polityka? Byłoby to zdumiewająca hipokryzja. Aż trudno w to uwierzyć, dlatego proszę o odpowiedź
— napisał.
Pan minister Stefan Krajewski nie odpowiedział, więc warto jeszcze raz to przedstawić: szef jego gabinetu politycznego atakował domy polityków PiS i wtedy PSL nie był oburzony – wtedy było to słuszne. Wasza hipokryzja nie zna granic
— dodał były wiceminister rolnictwa w kolejnym wpisie w serwisie X.
