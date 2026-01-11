„To jest szerszy plan z jednej strony zmierzania do prywatyzacji służby zdrowia, a z drugiej strony, po co polityka prorodzinna, skoro polskie społeczeństwo ma się nie rozwijać. Jak ma być zwiększony przyrost naturalny? Jak kobiety będą może 100 km jechać do najbliższej porodówki, a porody będą się odbywać na SOR-ach […]. To jest piekło kobiet. I to jest plan, żeby Polska się kurczyła, nie rozwijała. Na wielu płaszczyznach rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk do tego zmierza” - powiedział w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.
Kryzys w służbie zdrowia narasta! Tymczasem najnowszym pomysłem koalicji 13 grudnia jest to, żeby kobiety nie rodziły na oddziałach porodowych, tylko na SOR-ach.
„To jest piekło kobiet”
Do tej kwestii nawiązał w programie „Kontra” Tadeusza Płużańskiego na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Marek Suski.…
