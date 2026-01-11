Poseł PiS Radosław Fogiel popisał się celną ripostą w programie Polsat News, odpowiadając na ataki ze strony posła KO Roberta Kropiwnickiego, który oskarżał prezydenta Karola Nawrockiego o to, że miał stanąć po stronie „oszustów i złodziei”. „Prezydent w żaden sposób nie popiera Platformy Obywatelskiej” - wskazał Fogiel.
Prezydent Karol Nawrocki zawetował szkodliwe przepisy wprowadzające cenzurę w sieci pod płaszczykiem walki z „fake newsami”.
Sprawa ta wywołała wściekłość posła Koalicji Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego.
Tylko, że jeśli Konfederacja jest beneficjentem takich właśnie fake newsów, no to właśnie to wychodzi. Prezydent stanął niestety po stronie oszustów i złodziei, bo niestety głównie oni korzystają na zalewie internetu wszelkimi fejkami
— grzmiał w Polsat News.
Panie pośle, prezydent w żaden sposób nie popiera Platformy Obywatelskiej
— odpowiedział mu Radosław Fogiel.
Potrzebne weto
Radosław Fogiel ocenił, że to dobrze, że „ustawa, która realizowała zapędy cenzorskie, została zawetowana”.
Jeżeli jedynym argumentem są próby grania na emocjach, próby szantażu emocjonalnego, że rzekomo ktoś wspiera oszustów czy nie chroni dzieci, to widać, że tam nie ma żadnych merytorycznych przesłanek
— podkreślił.
Kropiwnicki jednak nie ustępował.
No to są merytoryczne właśnie argumenty
— grzmiał.
Niebezpieczna ustawa
Sprawę weta w programie komentował także Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu, jeden z liderów Konfederacji.
Dobrze, że ta ustawa została zawetowana, to była zła, niebezpieczna
— ocenił.
Wdrażała unijne przepisy, gdzie sama Unia ma tendencję do cenzury, co chwilę wymyśla jakieś nowe głupie rzeczy, a tutaj lewica dodała od siebie dużo przepisów
— dodał.
Walczyć z oszustwami, nadużyciami, różnego rodzaju dezinformacją, trzeba narzędziami karnymi
— wskazała.
Podsumowanie
Robert Kropwnicki atakował prezydenta Karola Nawrockiego za jego weto wobec ustawy cenzurującej internet. Radosław Fogiel mocno zripostował jego oskarżenia.
Adrian Siwek/Polsat News
