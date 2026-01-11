„Donald Tusk nauczył się, że cynicznymi manipulacyjnymi narracjami można uzyskać polityczne korzyści. Zapomniał, że polityk, poza walką o władzę i zarządzaniem emocjami elektoratu, musi jeszcze zarządzać instytucjami. Mam wrażenie, że część aparatu władzy zapomniała o zobowiązaniach przemian instytucjonalnych. Inaczej mówiąc, cyniczny polityk staje się ofiarą skuteczności swojej własnej propagandy, ponieważ ona spowodowała, że cały obecny obóz władzy odpuścił sobie zmaganie z powagą wyzwań” – powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta RP, socjolog.
Skuteczność propagandy Tuska
W ostatnim tygodniu Polską wstrząsają dramatyczne informacje dotyczące śmierci dwóch kobiet na porodówkach. Donald Tusk, kiedy był w opozycji, za błędy medyczne oskarżał tych, którzy wówczas rządzili.
Jak wskazał prof. Andrzej Zybertowicz, „warto zastanowić się nad tym, czy Donald Tusk nie padł właśnie ofiarą skuteczności swojej cynicznej narracji”.
Mianowicie Donald Tusk, jak przyjrzymy się jego narracji w okresie, gdy był w Polsce rząd dobrej zmiany, a zwłaszcza jego narracji w okresie kampanii wyborczej, to można było zauważyć taki oto syndrom u części jego zwolenników. Nieważne, że mija się z prawdą, nieważne, że manipuluje. Ważne, że w ten sposób odsunie PiS od rządzenia
— powiedział doradca prezydenta RP.
— zaznaczył prof. Andrzej Zybertowicz.
— zaznaczył prof. Andrzej Zybertowicz.
Szczyt medyczny u prezydenta
Socjolog nawiązał również do szczytu medycznego u prezydenta Nawrockiego.
Pewien sposób narracji o problemach, jakie ma społeczeństwo, w tym problemach służby zdrowia absolutnie nie pomaga w zrozumieniu rzeczywistej natury wyzwań. Nie wszystkie nieszczęścia, jakie przydarzają się w instytucjach publicznych, wynikają z zaniedbań akurat rządzącej ekipy. Donald Tusk systematycznie niszczył sposób, w jaki opinia publiczna rozmawia o ważnych wyzwaniach rozwojowych
— podkreślił.
I jest smutne, że przedstawiciele odpowiedniego szczebla resortu zdrowia nie byli tam, gdy prezydent inicjuje poważną debatę merytoryczną. I wniosek powinien być taki, że jeśli prezydent na innych polach, rady prezydenckie będą chciały rzeczowo rozmawiać, nie przerzucając się tylko oskarżeniami, żeby przedstawiciele obecnej ekipy rządzącej i każdej innej ekipy rządzącej wychodzili naprzeciw zaproszeń z kancelarii prezydenta
— dodał prof. Andrzej Zybertowicz.
