Poseł Lewicy Tomasz Trela na antenie Radia Zet atakował prezydenta Karola Nawrockiego za jego weto dotyczące ustawy wprowadzającej cenzurę w sieci i jego udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. „Ja się w sumie nie dziwię, bo jeżeli pan prezydent był wczoraj z kibolami, z bandytami stadionowymi na Jasnej Górze” - atakował. „To byli kibice, polscy patrioci, a nie kibole” - odpowiedział mu Łukasz Rzepecki, polityk Konfederacji.
Na wielu platformach streamingowych są różne akcje na żywo, często ludzie robią tam awanturę, piją alkohol, biją się po twarzy i na bazie tych przepisów można było zgłosić taką platformę i próbować ją wyeliminować, a teraz pan prezydent pozwolił na to, że oni dalej będą to robić. Ja się w sumie nie dziwię, bo jeżeli pan prezydent był wczoraj z kibolami, z bandytami stadionowymi na Jasnej Górze…
—- grzmiał Tomasz Trela, poseł Lewicy w Radiu Zet.
Na słowa te zareagował Łukasz Rzepecki, były poseł, były doradca prezydenta RP, obecnie polityk Konfederacji.
To byli kibice, polscy patrioci, a nie kibole. Nie dziwię się, że przegrywacie wybory prezydenckie jedne za drugimi. Niech pan przeprosi polskich kibiców
— wskazał.
W studiu doszło do awantury. Politycy przekrzykiwali się nawzajem. Trela kontynuował swój atak, a Rzepecki domagał się interwencji ze strony prowadzącego rozmowę Andrzeja Stankiewicza.
Tam byli kibole, tam nie byli kibice tak zwane „pikniki”, które chodzą z całymi rodzinami na stadiony i kibicują. Tam pojechali przedstawiciele klubów piłkarskich i do takich środowisk uderza Karol Nawrocki. Będę o tym mówił bardzo twardo. A was będę nazywał brunatną Konfederacją, brunatną prawicą
— atakował dalej Trela.
Wystarczyło przyjąć poprawki
Podczas programu weta prezydenta broniła także posłanka Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS.
Jedna kwestia to kontrowersyjny artykuł, który w konsekwencji pozwala na to, że urzędnik z policją może wejść do osoby prowadzącej dyskusję internetową i zakazać tego i sparaliżować taką działalność
— powiedziała.
Zgłaszaliśmy i my i prezydent, że idzie to za daleko. Wystarczyło przyjąć te poprawki, które zgłaszaliśmy. Sygnalistom z organizacji pozarządowych dawano ogromną władzę
— dodała.
