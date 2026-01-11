„Przez wszystkie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości ta umowa nigdy nawet nie była poddana pod głosowanie na Radzie Unii Europejskiej. Dwa lata po tym, jak my nie rządzimy, ta umowa jest przyjęta, przegłosowana a premierem jest Donald Tusk, więc on ma to w swoim portfolio” - mówił o przyjęciu umowy z Mercosur na antenie Telewizji wPolsce24 Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
Premier Donald Tusk podczas konferencji prasowej zlekceważył protesty rolników i stwierdził, że odpowiedzialność za wprowadzenie umowy z Mercosur ponosi… rząd Prawa i Sprawiedliwości.
Szczerze powiedziawszy spodziewałem się dużo większej manifestacji. Ale to nie była manifestacja przeciwko rządowi, niezależnie od tego, że kilku działaczy PiS usiłuje z tej manifestacji zrobić antyrządowy ruch (…). Ci, którzy chcą zrobić z tego politykę, czyli PiS, ponoszą najwięcej odpowiedzialności za to, że Mercosur wchodzi w życie. (…) Mojemu rządowi udało się wprowadzić klauzulę zabezpieczającą. Tak naprawdę interesy rolników są w dużej mierze zabezpieczone
— mówił.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk zakpił z protestu rolników ws. Mercosur: „Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo większej manifestacji”
Gigantyczne niebezpieczeństwo
Słowa te antenie Telewizji wPolsce24 w programie „Salon polityczny” skomentował Piotr Müller, europoseł Prawa i Sprawiedliwości.
To jest taki absurd, że w głowie się nie mieści. Przez wszystkie lata rządów Prawa i Sprawiedliwości ta umowa nigdy nawet nie była poddana pod głosowanie na Radzie Unii Europejskiej. Dwa lata po tym, jak my nie rządzimy, ta umowa jest przyjęta, przegłosowana a premierem jest Donald Tusk, więc on ma to w swoim portfolio
— mówił były rzecznik rządu.
Muller odniósł się także do klauzul zabezpieczających, o których mówił Donald Tusk.
O tym można by napisać poemat, ale to jest po prostu jedno wielkie oszustwo, mistyfikacja. Te klauzule niczego nie zabezpieczają. Gdyby tak było, to wczoraj by nie było protestu rolników i w całej Europie
— zauważył.
To jest gigantyczne niebezpieczeństwo, mam nadzieję, że jeszcze w Parlamencie Europejskim jakieś ocknięcie się pojawi, chociaż ta umowa będzie tymczasowo obowiązywała, bo Parlament Europejski do tego momentu został pominięty, więc to jest sztuczka, która jest łamaniem traktatów
— wskazał.
Podsumowanie
Piotr Müller zauważył, że to Donald Tusk odpowiada za to, że Unia Europejska przyjęła szkodliwą dla Polski umowę z Mercosur. Wskazał, że rzekome zabezpieczenia są fikcją.
CZYTAJ TAKŻE:
— NASZ WYWIAD. Rząd nie zrobił nic, aby zablokować umowę z Mercosur. Prof. Krasnodębski: „To pokazuje, jak słabą ma obecnie pozycję Polska”
— Bezczelność! Szefowa KE wmawia, że wyrok na rolnictwo to dobra wiadomość. „Dzięki Mercosurowi tworzymy wiele nowych możliwości”
— TYLKO U NAS. Rolnicy protestują! Beger: „Umowa z Mercosur to jest niebezpieczeństwo przede wszystkim dla konsumentów”
— Tusk zakpił z protestu rolników ws. Mercosur: „Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo większej manifestacji”
— Wyrok na europejskie rolnictwo. Państwa Ameryki Południowej zachwycone umową zawartą z Unią Europejską
— EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: „Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur”
— Krajewski obiecuje zaskarżenie umowy UE-Mercosur do TSUE. Co rządzący robili podczas polskiej prezydencji w Radzie UE?
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750397-tylko-u-nas-muller-o-slowach-tuska-ws-mercosur-oszustwo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.