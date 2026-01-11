„Prezydent RP Karol Nawrocki wziął udział w Jaworznie w tradycyjnym spotkaniu górniczej społeczności – tzw. Karczmie piwnej zorganizowanej przez NSZZ ‘Solidarność’ Zakładu Górniczego Sobieski” - poinformowała kancelaria prezydenta. „Żadna ideologia, żadne chwilowe mody z Brukseli, żadne Zielone Łady nie będą decydowały o polskim bezpieczeństwie energetycznym dopóki będę Prezydentem Polski” - wskazał prezydent.
Przyjechałem do Was jako Prezydent Polski, żeby skłonić głowę przed Waszym codziennym trudem pracy, etosem pracy polskiego górnika
— mówił Karol Nawrocki.
„Cenię pracę polskiego górnika”
Podkreślił, że węgiel staje się tak ważny dla naszego życia społecznego, gospodarczego dzięki ciężkiej pracy górników.
Dlatego chciałem być dzisiaj z Wami, żeby powiedzieć, że głęboko cenię pracę polskiego górnika i powiedzieć Wam, że polskie bezpieczeństwo energetyczne jest dzisiaj niemożliwe bez polskiego węgla i to wiemy. Jestem o tym przekonany
— zaznaczył Prezydent.
Dzisiaj górnicy to specjaliści tak bardzo ważnej branży dla polskiej ekonomii i dla polskiej gospodarki, to często specjaliści wielu dziedzin, szczególnie inżynieryjnych i technicznych
— powiedział Prezydent.
Stabilizacja polskiej energetyki
Wyraził przekonanie, że „dzisiaj węgiel znaczy tyle, co stabilizacja polskiej energetyki”.
Już to pokazałem w swoich decyzjach, nie tylko w słowach, a przez kolejne pięć lat będę świadomy tego, że zachodząca transformacja energetyczna musi przede wszystkim odbywać się w odpowiedzialności społecznej (…) i musi przebiegać tylko z myślą o polskim interesie narodowym. Żadna ideologia, żadne chwilowe mody z Brukseli, żadne Zielone Łady nie będą decydowały o polskim bezpieczeństwie energetycznym dopóki będę Prezydentem Polski
— zapowiedział.
Karol Nawrocki zauważył, że karczmy piwne są organizowane w Polsce od kilku dekad.
Dziękuję za to, że pokazujecie głęboki sens tradycji w ogóle, jak ważne jest przywiązanie do tego, co niesie konkretny zawód, konkretna profesja. To każdy Polak może przełożyć na myślenie o naszej narodowej wspólnocie
— mówił.
Wideo z przemówienia prezydenta Nawrockiego udostępnił również Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Wcześniej Prezydent złożył kwiaty przed wizerunkiem świętej Barbary w budynku cechowni zakładu.
Zakład Górniczy Sobieski należy do spółki Południowy Koncern Węglowy S.A., która jest jednym z czołowych producentów węgla energetycznego w Polsce. Spółka zarządza trzema zakładami górniczymi, zlokalizowanymi w zachodniej Małopolsce oraz wschodniej części województwa śląskiego: Zakładem Górniczym Sobieski w Jaworznie, Zakładem Górniczym Brzeszcze w Brzeszczach oraz Zakładem Górniczym Janina w Libiążu.
Natalia Wierzbicka
