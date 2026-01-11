„Brakuje promocji Polski za granicą i ofensywy gospodarczej” - napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki. W jego ocenie to główny powód spadku inwestycji zagranicznych w Polsce, który cofnął nas w rozwoju o ładnych kilka lat. „Bo nikt dziś nie prowadzi realnej polityki inwestycyjnej. Nie widać jakoś żadnych spektakularnych inicjatyw” - dodał polityk PiS na nagraniu dołączonym do wpisu.
Według danych opublikowanych w ostatnim kwartale 2025 r. przez NBP drastycznie spadł napływ inwestycji zagranicznych do Polski. Wynika z niego, że napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w ujęciu rocznym zmniejszył się ze 125,7 mld zł w 2023 roku do 56,5 mld zł w 2024 roku. To spadek o 55 proc. cofający nas w tym względzie o kilka lat.
Bank centralny wskazał, że najwięcej inwestują teraz z w Polsce Niemcy (265,4 mld zł) i Stany Zjednoczone, ale o połowę mniej (121 mld zł). Spadły także dochody firm zagranicznych z inwestycji w Polsce, co jest tłumaczone słabszą koniunkturą i spadkiem dochodowości przedsiębiorstw w 2024 r.
Niestety wiele wskazuje na to, że miniony rok 2025 nie przyniesie żadnej poprawy jeśli chodzi o poziom zainteresowania inwestorów zagranicznych Polską. Tym stanem zaniepokojony jest były premier Mateusz Morawiecki.
Doganiają nas Czesi
Morawiecki nie ma wątpliwości, że głównym powodem ograniczenia zainteresowania polską gospodarką jest bierność rządu, który nie tylko wyhamował inwestycje krajowe, ale także przyczynił się do spadku napływu kapitał z zewnątrz.
Czy naprawdę stać nas na to, by w ciszy tracić ponad 50 proc. napływu inwestycji? Brakuje promocji Polski za granicą i ofensywy gospodarczej. Brakuje też władzy, która zajmuje się państwem 24h/7 dni w tygodniu
— napisał w mediach społecznościowych były premier Mateusz Morawiecki.
Wartość napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski spadła o ponad 50 proc. Wyprzedzają nas już nie tylko Niemcy czy Francja, zaczynają nas doganiać Czechy. Dlaczego? Bo nikt dziś nie prowadzi realnej polityki inwestycyjnej. Nie widać jakoś żadnych spektakularnych inicjatyw.
Przedsiębiorcy narzekają tak naprawdę brakuje promocji Polski za granicą, brakuje ofensywy gospodarczej. Brakuje też najzwyczajniej w świecie zajmowania się państwem 20 4 godziny na 7 dni w tygodniu
— powiedział na nagraniu dołączonym do wpisu szef EKR.
