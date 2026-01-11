Ks. Adam Boniecki krytycznie odniósł się do wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego na Jasnej Górze podczas pielgrzymki kibiców. Zdaniem duchownego, „Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim”. Na słowa księdza, które padły w rozmowie z „Faktem”, odpowiedział na platformie X prof. Przemysław Czarnek.
Prezydent z kibicami na Jasen Górze
Wczoraj na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga wysławiamy”. W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent podkreślił, że uczestnicy pielgrzymki przybyli, by pokazać, że w obliczu Boga i wartości chrześcijańskich - które mówią o miłości, miłosierdziu i otwarciu na drugiego człowieka - potrafią mówić jednym głosem.
Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę
— zaznaczył.
Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna
— powiedział.
Dziękował kibicom za ich wytrwałość.
Wiecie, że jestem jednym z was
— podkreślił i przypomniał, że przyjeżdżał na pielgrzymkę patriotyczną „jako Karol Nawrocki po prostu” - zarówno wtedy, gdy był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, jak i później, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prezes IPN czy kandydat na prezydenta.
Krytyka ks. Bonieckiego
Wystąpienie prezydenta na Jasnej Górze skrytykował ks. Boniecki, w którego ocenie nie jest to miejsce, w którym powinno się wygłaszać polityczne przemówienia.
Jasna Góra jest częściowo upolityczniona
— ocenił w rozmowie z „Faktem”. Jego zdaniem „z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym”.
Polityka nie powinna przenikać się z Kościołem, to jest złe rozwiązanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką
— powiedział.
Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim
— dodał.
„Warto prawa przestrzegać…”
Na słowa ks. Bonieckiego odpowiedział na platformie X prof. Przemysław Czarnek.
Czcigodny Księże Marianinie. Gdyby Ksiądz mówił przynajmniej w 50 proc. tak jak Pan Prezydent Karol Nawrocki dziś na Jasnej Górze, to byłby z tego pożytek. A poza tym, art. 25 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje każdemu, także Prezydentowi RP, prawo do głoszenia swoich przekonań światopoglądowych i religijnych także w życiu publicznym. Warto prawa przestrzegać
— napisał.
