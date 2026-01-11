Ks. Boniecki skrytykował wystąpienie prezydenta na Jasnej Górze. Prof. Czarnek ripostuje: "Warto prawa przestrzegać..."

Ks. Adam Boniecki krytycznie odniósł się do wystąpienia prezydenta Karola Nawrockiego na Jasnej Górze podczas pielgrzymki kibiców. Zdaniem duchownego, „Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim”. Na słowa księdza, które padły w rozmowie z „Faktem”, odpowiedział na platformie X prof. Przemysław Czarnek.

Prezydent z kibicami na Jasen Górze

Wczoraj na Jasnej Górze w Częstochowie odbyła się XVIII Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga wysławiamy”. W wydarzeniu wziął udział prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent podkreślił, że uczestnicy pielgrzymki przybyli, by pokazać, że w obliczu Boga i wartości chrześcijańskich - które mówią o miłości, miłosierdziu i otwarciu na drugiego człowieka - potrafią mówić jednym głosem.

Jesteśmy też dzisiaj tutaj, bo tak bardzo kochamy Polskę

— zaznaczył.

Żyjemy dziś w czasach, w których musimy być razem, gdy pomyślimy o Bogu i ojczyźnie. Bóg, Honor i Ojczyzna

— powiedział.

Dziękował kibicom za ich wytrwałość.

Wiecie, że jestem jednym z was

— podkreślił i przypomniał, że przyjeżdżał na pielgrzymkę patriotyczną „jako Karol Nawrocki po prostu” - zarówno wtedy, gdy był pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej, jak i później, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prezes IPN czy kandydat na prezydenta.

Krytyka ks. Bonieckiego

Wystąpienie prezydenta na Jasnej Górze skrytykował ks. Boniecki, w którego ocenie nie jest to miejsce, w którym powinno się wygłaszać polityczne przemówienia.

Jasna Góra jest częściowo upolityczniona

— ocenił w rozmowie z „Faktem”. Jego zdaniem „z pełnym przekonaniem organizuje się tam wydarzenia o charakterze politycznym”.

Polityka nie powinna przenikać się z Kościołem, to jest złe rozwiązanie. Wielokrotnie przekonaliśmy się, że takie połączenie nie służy Kościołowi i jego prawdziwej misji. Kościół ma za zadanie łączyć, a nie dzielić, i powinien stać ponad polityką

— powiedział.

Jasna Góra nie powinna być miejscem na wiece polityczne, jaki dzisiaj zobaczyliśmy z prezydentem Nawrockim

— dodał.

Warto prawa przestrzegać…”

Na słowa ks. Bonieckiego odpowiedział na platformie X prof. Przemysław Czarnek.

Czcigodny Księże Marianinie. Gdyby Ksiądz mówił przynajmniej w 50 proc. tak jak Pan Prezydent Karol Nawrocki dziś na Jasnej Górze, to byłby z tego pożytek. A poza tym, art. 25 ust. 2 Konstytucji RP gwarantuje każdemu, także Prezydentowi RP, prawo do głoszenia swoich przekonań światopoglądowych i religijnych także w życiu publicznym. Warto prawa przestrzegać

— napisał.

