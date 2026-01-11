KOMENTARZE

Kierwiński atakuje Karola Nawrockiego ws. pielgrzymki kibiców. "Gwardia przyboczna Prezydenta?". Odpowiedzieli mu posłowie PiS

  • Polityka
  • opublikowano:
Marcin Kierwiński zaatakował prezydenta / autor: Fratria
Marcin Kierwiński zaatakował prezydenta / autor: Fratria

Minister Marcin Kierwiński postanowił skrytykować prezydenta Karola Nawrockiego za jedno z wydarzeń, które miało miejsce podczas XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Szefowi resortu spraw wewnętrznych odpowiedzieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Kibice piłkarscy, którzy przybyli na Jasną Górę w pielgrzymce, postanowili przywitać głowę państwa okrzykiem „Czołem panie prezydencie”. To zdarzenie odbiło się szerokim echem w mediach. Nie spodobało się jednak ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu.

Prezydent Nawrocki przywitał kibiców krzycząc „czołem kibice”. Odpowiedzieli: „czołem Panie Prezydencie”. Film już skasowano z profilu prezydenta. Być może było im jednak wstyd przed żołnierzami czy policjantami… Gwardia przyboczna Prezydenta?

– napisał na Marcin Kierwiński na portalu X.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk może tylko pozazdrościć! Tak kibice przywitali Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. „Czołem panie prezydencie!”

Odpowiedź polityków Prawa i Sprawiedliwości

Szef resortu spraw wewnętrznych doczekał się reakcji ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Minister Kierwinski postanowił zabrać głos w sprawie wstydu przed funkcjonariuszami. W sumie – ekspert!

– napisał Paweł Jabłoński, ilustrując swój wpis obrazkiem z nagrania z udziałem Marcina Kierwińskiego.

Głos zabrał również Szymon Szynkowski vel Sęk.

Niesamowita afera, dobrze że odkrył ją autorytet w sprawie szacunku do służb i przemówień do nich…

– czytamy we wpisie posła PiS.

mly/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych