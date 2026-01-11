Minister Marcin Kierwiński postanowił skrytykować prezydenta Karola Nawrockiego za jedno z wydarzeń, które miało miejsce podczas XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę. Szefowi resortu spraw wewnętrznych odpowiedzieli posłowie Prawa i Sprawiedliwości.
Kibice piłkarscy, którzy przybyli na Jasną Górę w pielgrzymce, postanowili przywitać głowę państwa okrzykiem „Czołem panie prezydencie”. To zdarzenie odbiło się szerokim echem w mediach. Nie spodobało się jednak ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu.
Prezydent Nawrocki przywitał kibiców krzycząc „czołem kibice”. Odpowiedzieli: „czołem Panie Prezydencie”. Film już skasowano z profilu prezydenta. Być może było im jednak wstyd przed żołnierzami czy policjantami… Gwardia przyboczna Prezydenta?
– napisał na Marcin Kierwiński na portalu X.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Tusk może tylko pozazdrościć! Tak kibice przywitali Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. „Czołem panie prezydencie!”
Odpowiedź polityków Prawa i Sprawiedliwości
Szef resortu spraw wewnętrznych doczekał się reakcji ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości.
Minister Kierwinski postanowił zabrać głos w sprawie wstydu przed funkcjonariuszami. W sumie – ekspert!
– napisał Paweł Jabłoński, ilustrując swój wpis obrazkiem z nagrania z udziałem Marcina Kierwińskiego.
Głos zabrał również Szymon Szynkowski vel Sęk.
Niesamowita afera, dobrze że odkrył ją autorytet w sprawie szacunku do służb i przemówień do nich…
– czytamy we wpisie posła PiS.
mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750381-kierwinski-atakuje-prezydenta-odpowiedzieli-poslowie-pis
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.