Paweł Jabłoński w rozmowie z wPolsce24 podsumował Grzegorza Brauna: "Tak naprawdę jest wielkim sojusznikiem Tuska"

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Jabłoński: Braun jest wielkim sojusznikiem Tuska / autor: Fratria
Paweł Jabłoński: Braun jest wielkim sojusznikiem Tuska / autor: Fratria

„Tusk chciałby całą prawicę ubrać w ten kostium Brauna” – powiedział Paweł Jabłoński w rozmowie z Telewizją wPolsce24, pytany o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego nt. prezesa Konfederacji Korony Polskiej.

Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z reporterem Telewizji wPolsce24. Został zapytany o zdecydowane słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego nt. Grzegorza Brauna.

Tak naprawdę Braun jest wielkim sojusznikiem Tuska. Bo Tusk chce takiej prawicy – radykalnej, krzykliwej, zbieżnej z interesami rosyjskimi

– powiedział Jabłoński.

Tusk chciałby całą prawicę ubrać w ten kostium Brauna. A prawica mądra, odpowiedzialna powinna mówić tak: my nie chcemy zgody na ten dyktat z Unii Europejskiej. Absolutnie się na to nie zgadzamy, ale nie chcemy również i nie ma absolutnie zgody na jakiekolwiek wpływy rosyjskie

– dodał.

Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego

Prezes Jarosław Kaczyński, o którego słowa nt. Grzegorza Brauna pytany był Paweł Jabłoński, tak mówił o liderze Konfederacji Korony Polskiej.

Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej. Nie mówię o dzisiejszej unii, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji. Po prostu on się w tym nie mieści

— stwierdził prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z mediami.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też o przyszłym składzie parlamentu.

Mam nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie, bo nie przekroczą progów wyborczych

– powiedział.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Prezes PiS mocno o Braunie: „Przekroczył granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej”

mly/Telewizja wPolsce24

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych