„Tusk chciałby całą prawicę ubrać w ten kostium Brauna” – powiedział Paweł Jabłoński w rozmowie z Telewizją wPolsce24, pytany o słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego nt. prezesa Konfederacji Korony Polskiej.
Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości rozmawiał z reporterem Telewizji wPolsce24. Został zapytany o zdecydowane słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego nt. Grzegorza Brauna.
Tak naprawdę Braun jest wielkim sojusznikiem Tuska. Bo Tusk chce takiej prawicy – radykalnej, krzykliwej, zbieżnej z interesami rosyjskimi
– powiedział Jabłoński.
Tusk chciałby całą prawicę ubrać w ten kostium Brauna. A prawica mądra, odpowiedzialna powinna mówić tak: my nie chcemy zgody na ten dyktat z Unii Europejskiej. Absolutnie się na to nie zgadzamy, ale nie chcemy również i nie ma absolutnie zgody na jakiekolwiek wpływy rosyjskie
– dodał.
Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego
Prezes Jarosław Kaczyński, o którego słowa nt. Grzegorza Brauna pytany był Paweł Jabłoński, tak mówił o liderze Konfederacji Korony Polskiej.
Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej. Nie mówię o dzisiejszej unii, tylko o tej sferze, którą można określić jako sfera naszej cywilizacji. Po prostu on się w tym nie mieści
— stwierdził prezes Jarosław Kaczyński w rozmowie z mediami.
Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił też o przyszłym składzie parlamentu.
Mam nadzieję, że Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie, bo nie przekroczą progów wyborczych
– powiedział.
