Morawiecki: Polska może podnieść swoją pozycję w 2026 roku. Mamy moment dziejowy, ale wkrótce okno możliwości z hukiem się zamknie

autor: Fratria

Albo Polska stanie się liderem Międzymorza, albo sama się skaże na marginalizację i uprzedmiotowienie, a tym samym na wyzbycie się suwerenności (a być może także niepodległości). Moment dziejowy dla Polski wciąż jeszcze trwa, okno możliwości jest nadal otwarte, jest czas na spełnienie naszych ‘snów o potędze’. Ale wkrótce moment dziejowy się zakończy, okno z hukiem się zamknie, skończy się nasz czas” - napisał wiceprezes PiS, były premier, Mateusz Morawiecki w swoim tekście dla portalu wszystkoconajwazniejsze.pl.

Były premier Mateusz Morawiecki w artykule pt. „Wyzwania dla nas wszystkich na 2026” analizował, jakie są szanse Polski w 2026 roku i co w związku z tym konkretnie powinni zrobić polscy decydenci.

Rzadko mamy do czynienia z takimi momentami w dziejach jak rok 2026. Polska może podnieść swoją pozycję, prestiż, status, może wzmocnić się finansowo i dodać sił naszej gospodarce. Ale może również zacząć staczać się po równi pochyłej pod ciężarem wewnętrznych problemów, fatalnej demografii, nadmiernej polaryzacji i presji zewnętrznej

— podkreślił Mateusz Morawiecki.

A co konkretnie powinna zrobić Polska?

Przede wszystkim trzeba postawić na państwa o podobnym interesie strategicznym do naszego. Czyli państwa Międzymorza

— stwierdził były premier. Ocenił również, iż należy znów podejmować „ambitne projekty gospodarcze”, takie jak Centralny Port Komunikacyjny w pierwotnej wersji, czy też budowa elektrowni atomowej.

Polityk PiS jest też zwolennikiem powrotu UE do etapu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

Swoboda przepływu towarów, kapitału, świadczenia usług (obecnie w fatalnym stanie) i przemieszczania się osób plus prawo konkurencji. Tylko tyle i aż tyle

— zaznaczył były premier.

Gospodarcze NATO”

Morawiecki ocenił też, iż Polska powinna zostać inicjatorem „gospodarczego NATO”, czyli utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską oraz USA, z możliwym rozszerzeniem o kilka kolejnych państw.

Wygenerowałaby ona wzrost konkurencyjności i pozwoliła narzucać innym regionom świata normy, regulacje, platformy i standardy

— napisał Morawiecki.

Powered by Poland

Polityk PiS opowiedział się za mocną suwerennością gospodarczą Polski, zawierającej się w jego planie Powered by Poland.

Czas budować nasz model rozwoju – Powered by Poland. Potrzebujemy jako Polska mocnej suwerenności gospodarczej, nawet pewnej formy nacjonalizmu gospodarczego. Nasi partnerzy tak właśnie postępują i bez skrupułów stosują wobec nas przemoc gospodarczą. Żyjemy w świecie coraz brutalniej realizowanych interesów gospodarczych, w świecie ostrej rywalizacji o rentowność, o know-how, o wyższe marże, o innowacje

— zaznaczył Morawiecki.

Powered by Poland to także uczynienie z tego, co jest dla nas problemem (np. konieczność wydawania dużych środków na wyposażenie armii), atutu w postaci zamówień publicznych dla polskich prywatnych przedsiębiorstw. Zagrożenie nie musi być równoznaczne z katastrofą. Przeciwnie, Polska może utworzyć nowy, innowacyjny ekosystem, z wykorzystaniem technologii wojskowych, co uczyni nas bastionem bezpieczeństwa flanki wschodniej i jednocześnie podniesie poziom innowacyjności naszego rynku

— podkreślił

Powered by Poland to również odejście od imitacyjnego modelu gospodarczego. Zamiast imitacji – innowacje. Postawmy na naukę. Polska musi odchodzić od roli podwykonawcy

— dodał.

tkwl/wszystkoconajwazniejsze.pl

