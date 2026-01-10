„Albo Polska stanie się liderem Międzymorza, albo sama się skaże na marginalizację i uprzedmiotowienie, a tym samym na wyzbycie się suwerenności (a być może także niepodległości). Moment dziejowy dla Polski wciąż jeszcze trwa, okno możliwości jest nadal otwarte, jest czas na spełnienie naszych ‘snów o potędze’. Ale wkrótce moment dziejowy się zakończy, okno z hukiem się zamknie, skończy się nasz czas” - napisał wiceprezes PiS, były premier, Mateusz Morawiecki w swoim tekście dla portalu wszystkoconajwazniejsze.pl.
Były premier Mateusz Morawiecki w artykule pt. „Wyzwania dla nas wszystkich na 2026” analizował, jakie są szanse Polski w 2026 roku i co w związku z tym konkretnie powinni zrobić polscy decydenci.
Rzadko mamy do czynienia z takimi momentami w dziejach jak rok 2026. Polska może podnieść swoją pozycję, prestiż, status, może wzmocnić się finansowo i dodać sił naszej gospodarce. Ale może również zacząć staczać się po równi pochyłej pod ciężarem wewnętrznych problemów, fatalnej demografii, nadmiernej polaryzacji i presji zewnętrznej
— podkreślił Mateusz Morawiecki.
A co konkretnie powinna zrobić Polska?
Przede wszystkim trzeba postawić na państwa o podobnym interesie strategicznym do naszego. Czyli państwa Międzymorza
— stwierdził były premier. Ocenił również, iż należy znów podejmować „ambitne projekty gospodarcze”, takie jak Centralny Port Komunikacyjny w pierwotnej wersji, czy też budowa elektrowni atomowej.
Polityk PiS jest też zwolennikiem powrotu UE do etapu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.
Swoboda przepływu towarów, kapitału, świadczenia usług (obecnie w fatalnym stanie) i przemieszczania się osób plus prawo konkurencji. Tylko tyle i aż tyle
— zaznaczył były premier.
„Gospodarcze NATO”
Morawiecki ocenił też, iż Polska powinna zostać inicjatorem „gospodarczego NATO”, czyli utworzenia strefy wolnego handlu między Unią Europejską oraz USA, z możliwym rozszerzeniem o kilka kolejnych państw.
Wygenerowałaby ona wzrost konkurencyjności i pozwoliła narzucać innym regionom świata normy, regulacje, platformy i standardy
— napisał Morawiecki.
Powered by Poland
Polityk PiS opowiedział się za mocną suwerennością gospodarczą Polski, zawierającej się w jego planie Powered by Poland.
Czas budować nasz model rozwoju – Powered by Poland. Potrzebujemy jako Polska mocnej suwerenności gospodarczej, nawet pewnej formy nacjonalizmu gospodarczego. Nasi partnerzy tak właśnie postępują i bez skrupułów stosują wobec nas przemoc gospodarczą. Żyjemy w świecie coraz brutalniej realizowanych interesów gospodarczych, w świecie ostrej rywalizacji o rentowność, o know-how, o wyższe marże, o innowacje
— zaznaczył Morawiecki.
Powered by Poland to także uczynienie z tego, co jest dla nas problemem (np. konieczność wydawania dużych środków na wyposażenie armii), atutu w postaci zamówień publicznych dla polskich prywatnych przedsiębiorstw. Zagrożenie nie musi być równoznaczne z katastrofą. Przeciwnie, Polska może utworzyć nowy, innowacyjny ekosystem, z wykorzystaniem technologii wojskowych, co uczyni nas bastionem bezpieczeństwa flanki wschodniej i jednocześnie podniesie poziom innowacyjności naszego rynku
— podkreślił
Powered by Poland to również odejście od imitacyjnego modelu gospodarczego. Zamiast imitacji – innowacje. Postawmy na naukę. Polska musi odchodzić od roli podwykonawcy
— dodał.
