„Kiedy przyjrzymy się Mercosurowi i dojrzymy, kto na tym zyska, to widzimy, kto jest beneficjentem, kto sprzedawał nawozy do Ameryki Południowej. Dzisiaj tak naprawdę – jak przez wiele lat Niemcy finansowały Rosję – mamy kolejny mechanizm, który będzie finansował działania dyktatorów i te gospodarki. To wszystko kosztem krajów, które mają najlepszą żywność” - mówił Sławomir Mazurek, doradca prezydenta RP na antenie TV Trwam.
Rolnicy protestowali w Warszawie przeciwko umowie Unii Europejskiej z państwami Mercosur. Premier Donald Tusk nie chciał spotkać się z manifestantami. Inaczej postąpił prezydent Karol Nawrocki, który zaprosił rolników do Pałacu Prezydenckiego.
Na różnice w tych postępowaniach zwrócił uwagę na antenie TV Trwam Sławomir Mazurek.
Prezydent w wielu miejscach daje wyzwanie dla rządu, w jaki sposób zabierać się do pracy i postępować. Dobrze, by rząd wziął przykład z Karola Nawrockiego, bo otwartość i potrzeba dialogu jest bardzo ważna. Pałac Prezydencki jest miejscem, gdzie można rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski i Polaków. Dzisiaj ważną kwestią jest ta dotycząca Mercosuru i naszego bezpieczeństwa żywnościowego, zdrowia obywateli. W związku z sytuacją na świecie bezpieczeństwo żywnościowe będzie kluczowe dla przetrwania. Tutaj trzeba robić wszystko, by przeciwdziałać tym procesom. Karol Nawrocki apelował i wspierał nasz kraj na arenie międzynarodowej, aby wspierać porozumienie. Rząd niestety nie odrobił lekcji. Niemniej jednak rząd zaczął, chociaż stabilnie mówić, że jest przeciwko Mercosurowi, bo w przeszłości wyglądało to bardzo różnie
— powiedział.
Rząd nie zrobił nic
Sławomir Mazurek zauważył, że rządzący nie zrobili wystarczająco wiele, aby zablokować szkodliwą dla Polski umowę.
Słyszeliśmy wypowiedzi Donalda Tuska, kiedy mówił, że umowa z Mercosurem tak naprawdę pomoże polskim rolnikom. Były też różne niebezpiecznie wypowiedzi, które były odczytywane przez różne kraje. Brak aktywności po stronie ministerstwa rolnictwa, czekanie na to, co się stanie, to zdecydowanie za mało. Polska jest dużym krajem
— mówił.
Mamy świetne rolnictwo i niesamowitych rolników. Niestety mamy rząd, który nie zrobił nic, jednocześnie wcześniej plącząc się w zeznaniach. Dopiero w ostatnim czasie powiedział, że jest „przeciw”
— wskazał.
Finansowanie dyktatorów
Zwrócił także uwagę na poważne niebezpieczeństwo, które płynie z podpisanej umowy.
Kiedy przyjrzymy się Mercosurowi i dojrzymy, kto na tym zyska, to widzimy, kto jest beneficjentem, kto sprzedawał nawozy do Ameryki Południowej
— powiedział.
Dzisiaj tak naprawdę – jak przez wiele lat Niemcy finansowały Rosję – mamy kolejny mechanizm, który będzie finansował działania dyktatorów i te gospodarki. To wszystko kosztem krajów, które mają najlepszą żywność
— zaznaczył.
Podsumowanie
Sławomir Mazurek skrytykował umowę UE–Mercosur. Zauważył, że uderza ona w polskie rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe. Skrytykował także podejście rządu do tej sprawy.
CZYTAJ TAKŻE:
— Bezczelność! Szefowa KE wmawia, że wyrok na rolnictwo to dobra wiadomość. „Dzięki Mercosurowi tworzymy wiele nowych możliwości”
— TYLKO U NAS. Rolnicy protestują! Beger: „Umowa z Mercosur to jest niebezpieczeństwo przede wszystkim dla konsumentów”
— Tusk zakpił z protestu rolników ws. Mercosur: „Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się dużo większej manifestacji”
— Wyrok na europejskie rolnictwo. Państwa Ameryki Południowej zachwycone umową zawartą z Unią Europejską
— EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: „Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur”
— EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: „Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur”
— Krajewski obiecuje zaskarżenie umowy UE-Mercosur do TSUE. Co rządzący robili podczas polskiej prezydencji w Radzie UE?
Adrian Siwek/Radio Maryja/TV Trwam
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750366-mazurek-o-umowie-z-mercosur-finansowanie-dyktatorow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.