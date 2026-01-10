WIDEO

Tusk może tylko pozazdrościć! Tak kibice przywitali Karola Nawrockiego na Jasnej Górze. "Czołem panie prezydencie!"

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Kibice przywitali głowę państwa w bardzo entuzjastyczny sposób. Na koniec wydarzenia kibice zaprezentowali racowisko.

Czołem panie prezydencie!

— huknęli kibice w stronę prezydenta Karola Nawrockiego, gdy ten pojawił się w jasnogórskim sanktuarium.

Czołem kibice!

— odpowiedziała głowa państwa.

Kibice gromko skandowali też na jasnogórskich błoniach przed tym, jak prezydent zwrócił się do nich z wystąpieniem.

Karol, Karol, Karol! Lechia Gdańsk, Lechia Gdańsk!

— skandowali kibice.

Racowisko

Z kolei na koniec pielgrzymki kibice odpalili race, tworząc ogromne racowisko.

Prezydent do kibiców na błoniach jasnogórskich: Udało nam się obronić hasło: „Bóg, honor i ojczyzna”. Chcemy, aby Polska była normalna

„Ciebie Boga Wysławiamy”. Pielgrzymka kibiców na Jasną Górę. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał niezwykły szalik

