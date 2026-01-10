Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Kibice przywitali głowę państwa w bardzo entuzjastyczny sposób. Na koniec wydarzenia kibice zaprezentowali racowisko.
Czołem panie prezydencie!
— huknęli kibice w stronę prezydenta Karola Nawrockiego, gdy ten pojawił się w jasnogórskim sanktuarium.
Czołem kibice!
— odpowiedziała głowa państwa.
Kibice gromko skandowali też na jasnogórskich błoniach przed tym, jak prezydent zwrócił się do nich z wystąpieniem.
Karol, Karol, Karol! Lechia Gdańsk, Lechia Gdańsk!
— skandowali kibice.
Racowisko
Z kolei na koniec pielgrzymki kibice odpalili race, tworząc ogromne racowisko.
