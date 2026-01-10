„Z kim spotkał się premier Donald Tusk, zanim ukręcił łeb ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy? Czy to prawda, że spotkał się z bardzo bogatym biznesmenem, który korzysta na tym, że PIP nie działa? Polska to nie republika bananowa, mamy prawo wiedzieć kto zakulisowo lobbuje za antypracowniczymi zmianami prawa!” - napisała w mediach społecznościowych Marcelina Zawisza, posłanka Razem.
Pytania do Tuska
Do wpisu posłanka zamieściła nagranie ze swojego wystąpienia w Sejmie, gdzie odnosiła się do tej sprawy.
Wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego pan premier na ostatniej prostej ukręcił łeb reformie o Państwowej Inspekcji Pracy. Czy to prawda, że pana decyzję poprzedziło spotkanie z pewnym bogatym biznesmenem, który, o czym wszyscy doskonale wiemy, korzysta na tym, że Państwowa Inspekcja Pracy po prostu nie działa? Polska to nie jest republika bananowa i Polki i Polacy mają prawo wiedzieć, kto te decyzje wylobbował
— wskazała.
Dlatego zwracam się z pytaniami, z jakimi przedsiębiorcami, doradcami biznesowymi i lobbystami spotkał się pan premier w grudniu i w styczniu tego roku? Ile tych spotkań było i czego dotyczyły? I proszę o udostępnienie rejestru wejść i wyjść z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów za okres od 1 grudnia do dzisiaj. Polska to nie jest republika bananowa, tylko demokratyczny kraj
— podkreśliła.
Reforma ustawy o PIP
Opracowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt ustawy dotyczący reformy Państwowej Inspekcji Pracy zakładał m.in. umożliwienie okręgowym inspektorom zmiany umowy o dzieło, umowy-zlecenia czy B2B na umowy o pracę. Na początku grudnia ub.r. regulacja została przyjęta przez Stały Komitet Rady Ministrów.
6 stycznia premier Donald Tusk oświadczył, że prace nad reformą PIP nie będą kontynuowane. Jak wyjaśnił, przesadna władza dla urzędników, wprowadzana reformą, byłaby destrukcyjna dla firm i oznaczałaby utratę pracy przez wielu ludzi.
Później premier doprecyzował, że w sprawie reformy PIP rząd będzie szukał zapisów, które zwiększą ochronę pracowników, przy „niezbyt dużej władzy dla urzędników”.
Podsumowanie
Marcelina Zawisza zarzuciła Donaldowi Tuskowi zablokowanie reformy Państwowej Inspekcji Pracy pod wpływem zakulisowego lobbingu.
