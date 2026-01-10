Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska w II turze wyborów na szefową Polski 2050. W sobotnich wyborach oddano na nie odpowiednio 277 i 131 głosów. Dodatkowe głosowanie odbędzie się 12 stycznia.
Głosowanie trwało od godz. 9.15 do godz. 15. Uprawnionych było ponad 800 delegatów. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 277 głosów. Na minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę głosowało 131 członków partii.
Na dalszych miejscach znaleźli się: Joanna Mucha (119 głosów), Ryszard Petru (95 głosów) i Rafał Kasprzyk (34 głosy).
II tura odbędzie się 12 stycznia, wyniki będą znane tego samego dnia późnym wieczorem.
