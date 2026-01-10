Są wyniki wyborów w Polsce 2050! Wiemy, którzy kandydaci przeszli do drugiej tury. Jedna osoba zdeklasowała konkurencję

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska w II turze wyborów na szefową Polski 2050. W sobotnich wyborach oddano na nie odpowiednio 277 i 131 głosów. Dodatkowe głosowanie odbędzie się 12 stycznia.

Głosowanie trwało od godz. 9.15 do godz. 15. Uprawnionych było ponad 800 delegatów. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz otrzymała 277 głosów. Na minister klimatu i środowiska Paulinę Hennig-Kloskę głosowało 131 członków partii.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Joanna Mucha (119 głosów), Ryszard Petru (95 głosów) i Rafał Kasprzyk (34 głosy).

II tura odbędzie się 12 stycznia, wyniki będą znane tego samego dnia późnym wieczorem.

CZYTAJ TAKŻE: Zaostrza się walka o władzę w Polsce 2050! Pełczyńska-Nałęcz alarmuje o próbie ingerencji w wybory partyjne. W tle TVN24

Adam Stankiewicz/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych