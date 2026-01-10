„Kobieta po cesarskim cięciu umiera z braku lekarza w Bielsku Białej! Policjantka zgwałcona na komendzie przez przełożonego! Ciężarna umiera po rutynowym zabiegu -(błąd w szpitalu Trzaskowskiego)! GDZIE WASZ KRZYK?” - czytamy na grafice udostępnionej przez poseł Katarzynę Sójkę na portalu X. Na zdjęciu widzimy Barbarę Nowacką (dziś minister edukacji), Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk (minister rodziny, pracy i polityki społecznej) oraz Martę Lempart - proaborcyjną aktywistkę, która niedawno ogłosiła, że wyjeżdża z Polski. „Broniły kobiet tak samo jak Owsiak walczył z sepsą” - skomentowała Sójka, nawiązując do protestów po wyroku TK z 2020 r.
Za rządów PiS ówczesna opozycja, a dzisiejsza koalicja rządząca, wykorzystywała niemal każdą przedwczesną, tragiczną i niesprawiedliwą śmierć do… uderzania w ówczesny rząd. Te same środowiska są dziś bardzo ostrożne w komentowaniu tragedii kobiet, które mają miejsce już za rządów koalicji 13 grudnia. Mało tego - politycy opozycji przez obecną władzę są nazywani „hienami”.
„Broniły kobiet tak samo, jak Owsiak walczył z sepsą”
Kilku czołowym postaciom kojarzonych z „walką o prawa kobiet” (i sprowadzających te prawa niemalże wyłącznie do aborcji) o dramatach rozgrywających się współcześnie przypomniała na platformie X Katarzyna Sójka, poseł PiS i była minister zdrowia.
Czas pokazał, że one broniły kobiet tak samo jak Owsiak walczył z sepsą
— napisała na portalu X, dołączając grafikę.
Widoczne na grafice „one” to: Barbara Nowacka i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (obie to dziś panie minister) oraz Marta Lempart (raczej nie bardzo zadowolona z pracy rządu, na który zapewne przez wiele lat czekała, mało tego - jego politycy wspólnie z nią wykrzykiwali hasła o „piekle kobiet”).
Kobieta po cesarskim cięciu umiera z braku lekarza w Bielsku Białej! Policjantka zgwałcona na komendzie przez przełożonego! Ciężarna umiera po rutynowym zabiegu -(błąd w szpitalu Trzaskowskiego)! GDZIE WASZ KRZYK
— czytamy.
Jedna z „bohaterek” grafiki zamieszczonej przez Sójkę chce dziś podobno wyjechać z Polski. A przecież swój prawdziwy stosunek do spraw, które nosi na sztandarach, koalicja 13 grudnia pokazała właściwie jeszcze przed objęciem władzy. Pokazała je również już po 13 grudnia 2023 - przypomnijmy sobie panią Karolinę, panią Urszulę, panią Annę czy mamę 4-miesięcznego Oskarka.
