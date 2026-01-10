TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Kryzys demograficzny. Semka: Społeczeństwo nie chce przyjąć do wiadomości konsekwencji swoich działań

Elity rzymskie uznały, że nie trzeba samemu walczyć, tylko można wynająć do tego oddziały złożone z barbarzyńców. Skończyło się tak, że barbarzyńcy poczuli się na tyle pewni, że po prostu zdobyli Rzym i skończył się Rzym. Rzymianie uwierzyli we własne określenie, że państwo rzymskie jest wieczne. I pewnego dnia po prostu przyszedł wódz i po prostu rozgonił Senat, rozgonił ostatniego cesarza i powiedział, że teraz tu będą państwa germańskie. I mamy współcześnie do czynienia dokładnie z taką sytuacją” - powiedział w „Salonie Dziennikarskim” na antenie wPolsce24 publicysta Piotr Semka.

Tydzień po premierze Dekalogu Narodowego Przetrwania opracowanego wspólnie z Markiem Grabowskim redaktor Jacek Karnowski rozmawiał z gośćmi w dzisiejszym wydaniu „Salonu Dziennikarskiego” o 10 punktach, które mogą pomóc w poprawie sytuacji demograficznej Polski.…

