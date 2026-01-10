Na jaw wychodzą kolejne szokujące fakty w sprawie umorzenia przez neo-prokuraturę postępowania ws. prokurator Ewy Wrzosek. Prokurator Juliusz Rudak zajmujący się to sprawą przygotował wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie immunitetu, co wprost wskazuje, że chciał postawić jej zarzuty. Sprawę zablokował jednak jego przełożony - naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych neo- Prokuratury Krajowej prok. Dariusz Makowski. Teraz Wrzosek sugeruje, że prok. Rudaka powinna spotkać kara za to, że chciał postawić jej zarzuty.
Przypomnijmy, że chodzi o serię wniosków do sądów, mających zablokować działania PiS ws. mediów publicznych. W marcu 2024 roku Wirtualna Polska ujawniła, iż mogły powstać one poza siedzibą prokuratury, co jest nielegalne. Miały powstać w kancelarii prawnej Clifford Chance, która po nielegalnym przejęciu mediów publicznych przez obecną władzę zaczęła je obsługiwać.
Portal Niezależna.pl ustalił, że prokurator Juliusz Rudak zajmujący się sprawą Wrzosek, przygotowywał się do postawienia jej zarzutów. Miał gotowy wniosek do Sądu Najwyższego o uchylenie jej immunitetu, jednak ten został zablokowany przez jego przełożonego - naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych neo-Prokuratury Krajowej, prok. Dariusza Makowskiego. W dalszym etapie Makowski sam podjął decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na rzekomą znikomą szkodliwość społeczną czynu.
Klub Prawa i Sprawiedliwości nie zgodził się na takie zamiatanie tej sprawy pod dywan i poseł Sebastian Kaleta w jego imieniu złożył zażalenie na grudniowe umorzenie sprawy Wrzosek.
CZYTAJ TAKŻE: Neo-PK umorzyła postępowanie ws. prokurator Ewy Wrzoszek. Kaleta w imieniu klubu PiS złożył zażalenie: „Nie odpuścimy tej sprawy”
Neo-Prokuratura Krajowa potwierdziła Niezależnej.pl jej ustalenia
Tak, prokurator Juliusz Rudak przygotował projekt wniosku o uchylenie immunitetu. Natomiast Naczelnik WSW miał odmienną ocenę i nie widział podstaw do podpisania tego rodzaju wniosku, z uwagi na brak materialnego warunku przestępności czynu, w postaci społecznej szkodliwości w stopniu wyższym niż znikomy. Zgodnie z przepisami wniosek o uchylenie immunitetu podpisuje prokurator przełożony wobec prokuratora prowadzącego śledztwo
— podkreślił Przemysław Nowak, rzecznik prasowy neo-Prokuratury Krajowej.
„Upolitycznienie prokuratury”
Postawą neo-prokuratury zbulwersowany jest dziennikarz Patryk Słowik, który w Wirtualnej Polsce ujawnił cały skandal z Ewą Wrzosek w roli głównej.
Sprawa prokurator Wrzosek, kancelarii Clifford Chance i wniosków w sprawie mediów publicznych zaczyna być jeszcze bardziej bulwersująca. Okazuje się, że prokurator prowadzący sprawę przez dwa lata chciał postawić prok. Wrzosek zarzuty, ale gdy przygotował projekt wniosku o uchylenie immunitetu, naczelnik Makowski (który sprawą się nie zajmował) wniosku do SN nie skierował, za to osobiście umorzył postępowanie
— napisał na platformie X Patryk Słowik.
Trudno wyobrazić sobie dalej idące lekceważenie pracy prokuratorów i upolitycznienie prokuratury. Teraz brakuje jeszcze w tym strasznym polityczno-prokuratorskim bingo tylko tego, by prokuratora chcącego postawić zarzuty prok. Wrzosek wyrzucono z Prokuratury Krajowej
— dodał.
Wrzosek już chce wyrzucić prokuratora?
Możliwe, że niejako żart dziennikarza z końcówki jego wpisu okaże się rzeczywistością. Ewa Wrzosek zareagowała na doniesienia portali Niezależna.pl, sugerując, że prokurator, który chciał ją ścigać, powinien zostać teraz ukarany.
Czytam, że niejaki prok. Juliusz Rudak chciał wystąpić o uchylenie mi immunitetu. Czy mnie dziwi, że ktoś kto całą karierę zawodową zawdzięcza Święczkowskiemu i Ziobrze, a interes publiczny definiuje jako prawidłowe funkcjonowanie prokuratury Ziobry i Barskiego - chciał przedstawić mi zarzut działania na jej szkodę? Wcale
— napisała Ewa Wrzosek.
Jedyne co mnie zadziwia, to jakim cudem prokurator Juliusz Rudak, który w styczniu 2024 r. był wśród 144 prokuratorów do odwołania z Prokuratury Krajowej - w styczniu 2026 r. nadal zajmuje się tym samym co za Ziobry, czyli ściganiem sędziów i prokuratorów. Stał się “niezależny” czy jest nie do zastąpienia?
— dodała Wrzosek, sugerując już, że może prok. Rudak powinien być wyrzucony z Prokuratury Krajowej.
CZYTAJ TAKŻE: Kpina! Neo-prokuratura umorzyła śledztwo ws. Wrzosek, w tle przejęcie mediów publicznych. Uznano, że to… „znikoma szkodliwość społeczna”
tkwl/niezalezna.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750350-prokurator-chcial-scigac-wrzosek-ale-zostal-powstrzymany
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.