Wolfgang Ischinger, przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), były dyplomata, w wywiadzie dla agencji Reutera zaproponował, by Niemcy w ramach rozliczenia kwestii reparacji podarowali Polsce systemu uzbrojenia. Wcześniej, bo już we wrześniu ubiegłego roku, w Berlinie proponował to prezydent Karol Nawrocki.

Jestem zwolennikiem wypłacenia przez Niemcy Polsce reparacji. Sugerowałem, że moglibyśmy zmierzać w kierunku rozwiązania finansowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, możliwości militarnych, co jednocześnie byłoby początkiem z całą pewnością długiego procesu, to nie jest jeszcze gotowa recepta, ale to jest propozycja, że z jednej strony Niemcy mogłyby zacząć spłacać reparacje, budując siłę polskiego wojska, a z drugiej strony mogłyby wzmacniać to, na czym nam wszystkim zależy, czyli wschodnią flankę NATO

— powiedział prezydent Karol Nawrocki, relacjonując swoją wizytę w Niemczech, która miała miejsce we wrześniu ubiegłego roku. Podczas wspomnianej wizyty spotkał się m.in. z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem i kanclerzem Friedrichem Merzem.

Uzbrojenie z Niemiec dla Polski?

Teraz okazuje się, że w podobnym tonie, jak ten zaprezentowany przez prezydenta Nawrockiego, wypowiedział się przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) Wolfgang Ischinger.

Polska, jako partner z Unii Europejskiej i NATO jest dziś czymś w rodzaju państwa frontowego

— zaznaczył Ischinger w wywiadzie dla agencji Reutera.

Skoro obecnie możemy wydawać tak dużo pieniędzy na obronę, a kwestia reparacji ze strony polskiej elity politycznej wciąż pozostaje otwarta: dlaczego nie podarujemy im na przykład okrętu podwodnego, fregaty albo jakiegoś sprzętu wojskowego?

— zaproponował przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Moglibyśmy udostępnić naszym polskim przyjaciołom te rzeczy bezpłatnie, aby wzmocnić ich zdolności obronne

— dodał.

Czy niemieckie władze podejmą w końcu jakieś konkretne działania wobec Polski, by w jakikolwiek sposób zadośćuczynić za swoje zbrodnie podczas II wojny światowej? Głos przewodniczącego Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wskazuje na to, że są w Niemczech środowiska, która uznają, iż jednak w końcu Berlin powinien podjąć takie kroki.

