Poseł KO mec. Roman Giertych podczas ostatniej kampanii prezydenckiej dał się poznać jako zażarty krytyk Karola Nawrockiego, z kolei po wyborach był twarzą ruchu podważającego wynik wyborów. Bardzo zaskakujący jest zatem fakt, że teraz Giertych… pochwalił jedną z decyzji obecnego prezydenta!
Prezydent Karol Nawrocki wprowadził od 1 stycznia 2026 cotygodniową uroczystą zmianę flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim. Zdjęte flagi są przekazywane wspólnotom lokalnym z całej Polski, m.in. szkołom. Okazuje się, że ten nowy zwyczaj wprowadzony przez obecną głowę państwa spodobał się… Romanowi Giertychowi.
Giertych pochwalił decyzję prezydenta
Podoba mi się zwyczaj sobotniego zmieniania flagi na Pałacu Prezydenckim. Takie rzeczy przyciągają turystów. Jako chyba największy krytyk PKN doceniam jednak tę decyzję
— napisał na X mec. Roman Giertych.
Tym samym to najpewniej pierwszy przypadek, gdy Roman Giertych szczerze docenił za jakieś działanie prezydenta Karola Nawrockiego.
