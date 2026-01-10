„Umowa z Mercosur to jest niebezpieczeństwo nie tylko dla samych rolników, to jest niebezpieczeństwo przede wszystkim dla konsumentów. My jako rolnicy zawsze się wyżywimy i my jako rolnicy zawsze będziemy mieli dobrą jakość. Natomiast konsument powinien zadbać o to, żeby jak najwyższej jakości towar do niego trafiał na stół” - mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Renata Beger.
Rolnicy protestują przeciwko zawarciu przez Unię Europejską szkodliwej umowy handlowej z państwami Mercosur. Wskazują, że rządzący nie zrobili nic, aby zablokować szkodliwe dla naszego rolnictwa rozwiązanie.
Problemy rolników
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentowała Renata Beger, działaczka Samoobrony, była posłanka.
Jak walczyliśmy od początku lat 90. i przez te wszystkie lata do 2026 roku, mamy ciągły problem w rolnictwie…
