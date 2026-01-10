Państwa Unii Europejskiej, przy sprzeciwie m.in. Polski, zgodziły się na przyjęcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Wśród polskich polityków trwa przerzucenie się odpowiedzialnością o to, która opcja polityczna jest bardziej odpowiedzialna za to, że nie udało się zablokować tej niekorzystnej dla polskich rolników umowy. Koalicja Obywatelska zamieściła na X spot, w którym obwinia o całą sytuację PiS. „Donald Tusk w 2019 roku jako Przewodniczący Rady Europejskiej firmował porozumienie UE-Mercosur” - ripostował na platformie X Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS.
Mercosur to „kukułcze jajo”, które PiS zostawił polskim rolnikom
— zapowiedziała swój spot KO.
Mieli swojego komisarza. Mieli wszystkie karty w ręku. Co zrobili przez pięć lat dla polskiego rolnika w sprawie Mercosuru? Nic, potakiwali w Brukseli, a dziś krzyczą w Warszawie. Ich polityka to hałas, która maskuje lata zaniedbań. (…) Polską wieś uratują konkretne działania, a nie niemy krzyk Pinokia i spółki
— powiedział lektor we wspomnianym spocie.
„Tusk jako premier nie zatrzymał umowy z Mercosur”
Na wspomniany spot zareagował Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS.
Fakty. Donald Tusk w 2019 roku jako Przewodniczący Rady Europejskiej firmował porozumienie UE-Mercosur. Donald Tusk jako premier nie zatrzymał umowy z Mercosur. Europejska Partia Ludowa, której szefem był Donald Tusk, a której częścią dziś jest Koalicja Obywatelska i PSL cieszy się z umowy UE-Mercosur
— podkreślił Mariusz Błaszczak.
Nie było Tuska w Polsce, nie było umowy UE-Mercosur
— dodał.
