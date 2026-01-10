KO oskarża PiS ws. Mercosur. Błaszczak ripostuje: To Tusk nie zatrzymał tej umowy. Jako przewodniczący RE firmował to porozumienie

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/Paweł Supernak/X
autor: PAP/Paweł Supernak/X

Państwa Unii Europejskiej, przy sprzeciwie m.in. Polski, zgodziły się na przyjęcie umowy handlowej z blokiem państw Ameryki Południowej Mercosur. Wśród polskich polityków trwa przerzucenie się odpowiedzialnością o to, która opcja polityczna jest bardziej odpowiedzialna za to, że nie udało się zablokować tej niekorzystnej dla polskich rolników umowy. Koalicja Obywatelska zamieściła na X spot, w którym obwinia o całą sytuację PiS. „Donald Tusk w 2019 roku jako Przewodniczący Rady Europejskiej firmował porozumienie UE-Mercosur” - ripostował na platformie X Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS.

Mercosur to „kukułcze jajo”, które PiS zostawił polskim rolnikom

— zapowiedziała swój spot KO.

Mieli swojego komisarza. Mieli wszystkie karty w ręku. Co zrobili przez pięć lat dla polskiego rolnika w sprawie Mercosuru? Nic, potakiwali w Brukseli, a dziś krzyczą w Warszawie. Ich polityka to hałas, która maskuje lata zaniedbań. (…) Polską wieś uratują konkretne działania, a nie niemy krzyk Pinokia i spółki

— powiedział lektor we wspomnianym spocie.

Tusk jako premier nie zatrzymał umowy z Mercosur”

Na wspomniany spot zareagował Mariusz Błaszczak, szef parlamentarnego klubu PiS.

Fakty. Donald Tusk w 2019 roku jako Przewodniczący Rady Europejskiej firmował porozumienie UE-Mercosur. Donald Tusk jako premier nie zatrzymał umowy z Mercosur. Europejska Partia Ludowa, której szefem był Donald Tusk, a której częścią dziś jest Koalicja Obywatelska i PSL cieszy się z umowy UE-Mercosur

— podkreślił Mariusz Błaszczak.

Nie było Tuska w Polsce, nie było umowy UE-Mercosur

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

Niestety! Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z państwami Mercosur. Polska głosowała przeciw. SPRAWDŹ, kto jeszcze

Tak rolnicy protestują przeciwko Mercosur w Warszawie! Wspierają ich politycy opozycji. „Właśnie rozpoczęła się okupacja Kancelarii Premiera”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych