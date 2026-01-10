Ekipa Tuska odrzuciła zaostrzenia w przyznawaniu obywatelstwa. Błaszczak: "Rządząca koalicja po raz kolejny pokazuje swoją hipokryzję"

  • Polityka
  • opublikowano:
Ekipa Tuska odrzuciła zaostrzenie w przyznawaniu obywatelstwa. Błaszczak: "Rządząca koalicja po raz kolejny pokazuje swoją hipokryzję". Na zdjęciu rząd Koalicji 13 Grudnia oraz wpis Mariusz Błaszczak (screen) / autor: Fratria/X-Mariusz Błaszczak (screen)
Ekipa Tuska odrzuciła zaostrzenie w przyznawaniu obywatelstwa. Błaszczak: "Rządząca koalicja po raz kolejny pokazuje swoją hipokryzję". Na zdjęciu rząd Koalicji 13 Grudnia oraz wpis Mariusz Błaszczak (screen) / autor: Fratria/X-Mariusz Błaszczak (screen)

Nie da się jednocześnie mówić o trosce o bezpieczeństwo Polski i blokować ustawy, które to bezpieczeństwo wzmacniają” - napisał były szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do odrzucenia projektu ustawy PiS, który zaostrzał kryteria przyznawania polskiego obywatelstwa. Za wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu zagłosowało 240 posłów, 200 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy autorstwa PiS dotyczącego zasad przyznawania polskiego obywatelstwa. Zakładał m.in. wydłużenie do dziesięciu lat okresu, po którym obcokrajowcy mogliby się o nie ubiegać.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sejm odrzucił projekt PiS! Chodziło m.in. o wydłużenie okresu, po którym obcokrajowcy mogliby się ubiegać o polskie obywatelstwo

Błaszczak: Kolejna hipokryzja ekipy Tuska

Do sprawy odniósł się wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.

Rządząca koalicja po raz kolejny pokazuje swoją hipokryzję. Tak wiele mówią o „bezpieczeństwie”, a gdy mieli realną możliwość je wzmocnić — odrzucili projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który porządkował i zaostrzał zasady przyznawania obywatelstwa polskiego

— napisał na portalu X.

Nie da się jednocześnie mówić o trosce o bezpieczeństwo Polski i blokować ustawy, które to bezpieczeństwo wzmacniają. Wczoraj rządzący jasno pokazali, że ich narracja o bezpieczeństwie to tylko puste deklaracje

— dodał były szef MON.

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych