„Nie da się jednocześnie mówić o trosce o bezpieczeństwo Polski i blokować ustawy, które to bezpieczeństwo wzmacniają” - napisał były szef MON Mariusz Błaszczak, odnosząc się do odrzucenia projektu ustawy PiS, który zaostrzał kryteria przyznawania polskiego obywatelstwa. Za wnioskiem Koalicji Obywatelskiej o odrzucenie projektu zagłosowało 240 posłów, 200 było przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektu ustawy autorstwa PiS dotyczącego zasad przyznawania polskiego obywatelstwa. Zakładał m.in. wydłużenie do dziesięciu lat okresu, po którym obcokrajowcy mogliby się o nie ubiegać.
Błaszczak: Kolejna hipokryzja ekipy Tuska
Do sprawy odniósł się wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak.
Rządząca koalicja po raz kolejny pokazuje swoją hipokryzję. Tak wiele mówią o „bezpieczeństwie”, a gdy mieli realną możliwość je wzmocnić — odrzucili projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość, który porządkował i zaostrzał zasady przyznawania obywatelstwa polskiego
— napisał na portalu X.
Nie da się jednocześnie mówić o trosce o bezpieczeństwo Polski i blokować ustawy, które to bezpieczeństwo wzmacniają. Wczoraj rządzący jasno pokazali, że ich narracja o bezpieczeństwie to tylko puste deklaracje
— dodał były szef MON.
