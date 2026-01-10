Rozpoczęły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. O przywództwo w partii po Szymonie Hołowni ubiega się pięcioro jej członków. W internetowym głosowaniu weźmie udział ponad 800 działaczy z całego kraju.
Głosowanie na nowego przewodniczącego Polski 2050 ma potrwać do godz. 15. Jeżeli żaden z kandydatów nie zdobędzie ponad 50 proc. głosów, wówczas odbędzie się II tura zaplanowana w poniedziałek, 12 grudnia.
O stanowisko szefa Polski 2050 walczą: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.
Pierwotnie o to stanowisko szefa partii chciało ubiegać się siedmiu polityków Polski 2050. W grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko, a wczoraj – czyli dzień przed głosowaniem – ze zmagań wycofał się Bartosz Romowicz.
Rada Krajowa Polski 2050
17 stycznia, odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy 57 osób.
Pozostałych czterech członków zarządu – czyli skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących – wybierze nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie również szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.
Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września ub.r. poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.
CZYTAJ TAKŻE:
— Zaostrza się walka o władzę w Polsce 2050! Pełczyńska-Nałęcz alarmuje o próbie ingerencji w wybory partyjne. W tle TVN24
— Nieoczekiwany zwrot akcji przed jutrzejszym głosowaniem. Jeden z kandydatów na szefa Polski 2050 wycofał się z wyścigu
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750325-kto-za-holownie-rozpoczely-sie-wybory-szefa-polski-2050
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.