Miesięcznica katastrofy smoleńskiej. Prezes Kaczyński o zakłócających przebieg uroczystości. "Głoszą chwałę Władimira Putina"

Miesięcznica Katastrofy Smoleńskiej. Prezes Kaczyński o zakłócających przebieg uroczystości. "Głoszą chwałę Władimira Putina". Na zdjęciu prezes PiS Jarosław Kaczyński przemawia podczas Miesięcznicy Katastrofy Smoleńskiej / autor: PiS
Mamy tutaj to, co zawsze, to, co jest nowością, to jest przyjęcie tych ludzi, którzy nieustannie, przy łamaniu prawa ze strony policji zakłócają te uroczystości, jednocześnie głoszą chwałę Władimira Putina” - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas uroczystości upamiętniających ofiary Katastrofy Smoleńskiej.

Dziś, w związku z kolejną miesięcznicą katastrofy smoleńskiej, prezes PiS wraz z politykami tego ugrupowania oddali cześć śp. prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu oraz wszystkim ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 r. Jak zawsze pojawiła się grupa prowokatorów, którzy próbowali zakłócić przemówienie Jarosława Kaczyńskiego.

Mamy tutaj to, co zawsze, to, co jest nowością, to jest przyjęcie tych ludzi, którzy nieustannie, przy łamaniu prawa ze strony policji zakłócają te uroczystości, jednocześnie głoszą chwałę Władimira Putina. Człowiek, który odpowiada za masowe zabijanie ludzi w Czeczenii, dzisiaj na Ukrainie, człowiek, który jeszcze przed tym, zanim został prezydentem zajmował się zabójstwami

— powiedział prezes PiS.

Ten człowiek jest według nich niezdolny do przeprowadzenia zamachu, do nakazania zamachu, do zabójstwa ludzi, którzy mu zagrażali, którzy prowadzili skuteczną politykę przeciwko temu wszystkiemu, co działo się wtedy w Europie i co wspierało Putina i imperialistyczną Rosję. Tylko człowiek pozbawiony rozumu albo zwykły agent może coś takiego głosić. I hańbą tego rządu jest to, że to toleruje, ale przyjdzie czas, że to się skończy i to chciałem wam powiedzieć

— dodał.

