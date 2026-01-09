WIDEO

Prezydent będzie pielgrzymował z kibicami na Jasną Górę. Tusk atakuje: "Dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach"

Donald Tusk skrytykował pielgrzymkę prezydenta z kibicami na Jasną Górę. / autor: PAP/Albert Zawada
Niech każdy się modli, z kim chce, ale wolałbym, żeby prezydent nie autoryzował tego typu przedsięwzięć. Wiemy, jak różne i jak dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach” - mówił premier Donald Tusk, atakując prezydenta Karola Nawrockiego za to, że zdecydował się on pielgrzymować na Jasną Górę wspólnie z kibicami.

Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zostali zapytani o obecność prezydenta Karola Nawrockiego w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę.

Nie kryli oni swojej niechęci do środowiska kibiców.

My do pracy natomiast

— stwierdził Włodzimierz Czarzasty

Ja bym w innych celach jechał na Jasną Górę, w innych celach chodzę na stadion. To jakoś nigdy mi do siebie nie pasowało. Niech każdy się modli, z kim chce, ale wolałbym, żeby prezydent nie autoryzował tego typu przedsięwzięć. Wiemy, jak różne i jak dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach

— powiedział natomiast Donald Tusk.

Prezydencka pielgrzymka

Jak informowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”.

Tusk kontra kibice

Powszechnie znana jest niechęć środowiska kibicowskiego do Donalda Tuska.

Niedawno podczas meczu reprezentacji Polski z Litwą w Kownie kibice przywitali polskiego premiera dobrze znanym hasłem „Donald m….”. To spotkało się potem z zemstą aparatu państwa. Kibicom zabroniono bowiem wnieść patriotycznej oprawy na spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie.

Podsumowanie

Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty skrytykowali prezydenta Karola Nawrockiego za udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Przekonywał, że on jechałby tam w „innym celu”.

