„Niech każdy się modli, z kim chce, ale wolałbym, żeby prezydent nie autoryzował tego typu przedsięwzięć. Wiemy, jak różne i jak dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach” - mówił premier Donald Tusk, atakując prezydenta Karola Nawrockiego za to, że zdecydował się on pielgrzymować na Jasną Górę wspólnie z kibicami.
Premier Donald Tusk i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zostali zapytani o obecność prezydenta Karola Nawrockiego w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę.
Nie kryli oni swojej niechęci do środowiska kibiców.
My do pracy natomiast
— stwierdził Włodzimierz Czarzasty
Ja bym w innych celach jechał na Jasną Górę, w innych celach chodzę na stadion. To jakoś nigdy mi do siebie nie pasowało. Niech każdy się modli, z kim chce, ale wolałbym, żeby prezydent nie autoryzował tego typu przedsięwzięć. Wiemy, jak różne i jak dwuznaczne środowiska uczestniczą w tych przedsięwzięciach
— powiedział natomiast Donald Tusk.
Prezydencka pielgrzymka
Jak informowała Kancelaria Prezydenta RP, prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w XVIII Ogólnopolskiej Patriotycznej Pielgrzymce Kibiców pod hasłem „Ciebie Boga Wysławiamy”.
Tusk kontra kibice
Powszechnie znana jest niechęć środowiska kibicowskiego do Donalda Tuska.
Niedawno podczas meczu reprezentacji Polski z Litwą w Kownie kibice przywitali polskiego premiera dobrze znanym hasłem „Donald m….”. To spotkało się potem z zemstą aparatu państwa. Kibicom zabroniono bowiem wnieść patriotycznej oprawy na spotkanie na PGE Narodowym w Warszawie.
Podsumowanie
Donald Tusk i Włodzimierz Czarzasty skrytykowali prezydenta Karola Nawrockiego za udział w pielgrzymce kibiców na Jasną Górę. Przekonywał, że on jechałby tam w „innym celu”.
