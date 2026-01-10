„Przyszedł oszalały z nienawiści Waldemar Żurek i ukradł te pieniądze ofiarom przemocy. Przetrzymuje na koncie Funduszu już 600 mln zł, bo zajęty jest ściganiem opozycji zamiast pomagać ludziom” - wskazał Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Wirtualna Polska ujawniła, że zarządzany przez resort ministra Waldemara Żurka Fundusz Sprawiedliwości jest od nowego roku sparaliżowany i nie realizuje wielu podstawowych celów, nie wypłacając organizacjom środków na programy pomocy.
Dzieje się to mimo, że posiada on na koncie prawie 600 milionów złotych na swoje cele. Ministerstwo Sprawiedliwości nie zdążyło jednak przeprowadzić konkursów, m.in. na pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.
Fundusz pomagał tysiącom
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były Prokurator Generalny, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Gdy byłem ministrem, Fundusz Sprawiedliwości, wbrew obrzydliwym kłamstwom Tuska i Giertycha, pomagał setkom tysięcy ofiar przemocy
— podkreślił.
Stworzyliśmy pierwszą w Polsce sieć ośrodków wsparcia, gdzie zgłaszały się prześladowane kobiety z dziećmi, ofiary napadów, pobić i wypadków. Wszyscy mogli liczyć na pomoc. Fundusz kupował wozy strażackie, defibrylatory, nożyce do rozcinania blachy samochodów, by wydobywać z nich rannych. Wyposażaliśmy szpitale w najnowszy sprzęt medyczny, tomografy, roboty do operowania złamanych kręgosłupów. Zbudowaliśmy klinikę Budzik. Co roku Fundusz przekazywał na taką pomoc setki milionów złotych
— wymieniał.
Ale przyszedł oszalały z nienawiści Waldemar Żurek i ukradł te pieniądze ofiarom przemocy. Przetrzymuje na koncie Funduszu już 600 mln zł, bo zajęty jest ściganiem opozycji zamiast pomagać ludziom
— wskazał.
Podsumowanie
Zbigniew Ziobro zarzucił ministrowi Waldemarowi Żurkowi paraliż Funduszu Sprawiedliwości i przetrzymywanie ok. 600 mln zł zamiast przeznaczania ich na pomoc ofiarom przestępstw.
Adrian Siwek/X
