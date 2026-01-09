Europejska Partia Ludowa do której w Parlamencie Europejskim należą Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe świętowała podpisanie szkodliwej m.in. dla Polski umowy handlowej z państwami Mercosuru. Suchej nitki na tej sprawie nie zostawili politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Witamy podpisanie umowy Mercosur jako krok o strategicznym znaczeniu dla Europy. Grupa EPL dopilnuje, aby Parlament Europejski w pełni wypełniał swoją rolę i zagwarantował sprawną ratyfikację tak szybko, jak to możliwe
— wskazała EPL
W czasach rosnącej niepewności na świecie pogłębienie naszego zaangażowania w regionie jest niezbędne, aby wzmocnić pozycję geopolityczną Europy, jej odporność gospodarczą i długoterminowy wzrost gospodarczy
— dodała.
„W głowie się nie mieści”
Suchej nitki na tym wpisie nie zostawili parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.
Oficjalne stanowisko grupy parlamentarnej w PE, do której należy KO i PSL. To tyle z ich opowiadań o walce o zatrzymanie tej umowy. W głowie się nie mieści
— wskazał europoseł Piotr Müller.
Partia KO i PSL z zadowoleniem przyjęła przyjęcie umowy Mercosur. Nie trzeba nic dodawać
— zauważył europoseł Waldemar Buda.
Europejska Partia Ludowa, której szefem przez lata był Donald Tusk i do której należy PO i PSL, w swoim dzisiejszym wpisie wprost wskazuje, że będą robić wszystko, by umowa z Mercosurem weszła w życie jak najszybciej. Cieszą się z jej przyjęcia i uważają za ważny krok dla UE
— napisała posłanka Anna Gembicka.
Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur. Grabarz rolnictwa. Polska wieś wam tego nie wybaczy
— oceniła posłanka Olga Semeniuk-Patkowska.
Podsumowanie
Europejska Partia Ludowa, do której w PE należą KO i PSL, pozytywnie oceniła w mediach społecznościowych podpisanie umowy UE–Mercosur. Słów krytyki pod tym wpisem nie kryją politycy PiS.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezes PiS o Mercosur: Warto bić na alarm i trzeba pamiętać, że to jest sprawa wszystkich Polaków, a nie sprawa tylko rolników
— Rolnicy protestują przeciwko Mercosur także w Mediolanie! Traktorami zablokowano ruch w rejonie centralnego placu Duca d’Aosta
— Niestety! Państwa UE zgodziły się na zawarcie umowy z państwami Mercosur. Polska głosowała przeciw. SPRAWDŹ, kto jeszcze
Adrian Siwek/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/750306-radosc-epl-przelozeni-tuska-ciesza-sie-z-umowy-mercosur
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.