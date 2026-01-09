KOMENTARZE

EPL świętuje z powodu wyroku na europejskie rolnictwo. Posłowie PiS: "Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur"

EPL do której w PE należą KO i PSL, pozytywnie oceniła w mediach społecznościowych podpisanie umowy UE–Mercosu / autor: Fratria
EPL do której w PE należą KO i PSL, pozytywnie oceniła w mediach społecznościowych podpisanie umowy UE–Mercosu / autor: Fratria

Europejska Partia Ludowa do której w Parlamencie Europejskim należą Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe świętowała podpisanie szkodliwej m.in. dla Polski umowy handlowej z państwami Mercosuru. Suchej nitki na tej sprawie nie zostawili politycy Prawa i Sprawiedliwości.

Witamy podpisanie umowy Mercosur jako krok o strategicznym znaczeniu dla Europy. Grupa EPL dopilnuje, aby Parlament Europejski w pełni wypełniał swoją rolę i zagwarantował sprawną ratyfikację tak szybko, jak to możliwe

— wskazała EPL

W czasach rosnącej niepewności na świecie pogłębienie naszego zaangażowania w regionie jest niezbędne, aby wzmocnić pozycję geopolityczną Europy, jej odporność gospodarczą i długoterminowy wzrost gospodarczy

— dodała.

W głowie się nie mieści”

Suchej nitki na tym wpisie nie zostawili parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości.

Oficjalne stanowisko grupy parlamentarnej w PE, do której należy KO i PSL. To tyle z ich opowiadań o walce o zatrzymanie tej umowy. W głowie się nie mieści

— wskazał europoseł Piotr Müller.

Partia KO i PSL z zadowoleniem przyjęła przyjęcie umowy Mercosur. Nie trzeba nic dodawać

— zauważył europoseł Waldemar Buda.

Europejska Partia Ludowa, której szefem przez lata był Donald Tusk i do której należy PO i PSL, w swoim dzisiejszym wpisie wprost wskazuje, że będą robić wszystko, by umowa z Mercosurem weszła w życie jak najszybciej. Cieszą się z jej przyjęcia i uważają za ważny krok dla UE

— napisała posłanka Anna Gembicka.

Europejscy przełożeni Tuska cieszą się z umowy Mercosur. Grabarz rolnictwa. Polska wieś wam tego nie wybaczy

— oceniła posłanka Olga Semeniuk-Patkowska.

Podsumowanie

Europejska Partia Ludowa, do której w PE należą KO i PSL, pozytywnie oceniła w mediach społecznościowych podpisanie umowy UE–Mercosur. Słów krytyki pod tym wpisem nie kryją politycy PiS.

Adrian Siwek/X

