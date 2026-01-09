MSZ wciąż nie wie, kto został objęty azylem na Węgrzech! Do resortu został wezwany ambasador tego kraju

  • Polityka
  • opublikowano:
Ambasador Węgier w polskim MSZ / autor: Fratria
Ambasador Węgier w polskim MSZ / autor: Fratria

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że po południu do resortu przybył ambasador Węgier. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem - dodał Wewiór.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawicielstwo Węgier przy UE wysłało list do przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich z informacją, że Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski - poinformował portal śledczy VSquare, nie podając nazwisk tych osób.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Nie tylko Romanowski. Kolejni dwaj Polacy z azylem na Węgrzech. Żurek już zaczął ustalać, o kogo chodzi i uderzył w naszych bratanków

Sprzeciw wobec działań władz węgierskich

Dziś po południu do MSZ przybył ambasador Węgier, został mu przekazany sprzeciw wobec działań i wypowiedzi przedstawicieli władz węgierskich, które są w sprzeczności z zasadą współpracy obowiązującą w UE

— poinformował rzecznik MSZ.

W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem

— dodał Wewiór.

mly/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych