Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował PAP, że po południu do resortu przybył ambasador Węgier. W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem - dodał Wewiór.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia przedstawicielstwo Węgier przy UE wysłało list do przedstawicielstw wszystkich państw członkowskich z informacją, że Węgry udzieliły azylu dwóm obywatelom Polski - poinformował portal śledczy VSquare, nie podając nazwisk tych osób.
Sprzeciw wobec działań władz węgierskich
Dziś po południu do MSZ przybył ambasador Węgier, został mu przekazany sprzeciw wobec działań i wypowiedzi przedstawicieli władz węgierskich, które są w sprzeczności z zasadą współpracy obowiązującą w UE
— poinformował rzecznik MSZ.
W dalszym ciągu nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze strony węgierskiej, kto został objęty azylem
— dodał Wewiór.
